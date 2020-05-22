Oppo заключила стратегическое партнерское соглашение с IEEE

Oppo объявила о начале сотрудничества с Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) с целью расширения академического обмена и участия при создании международных стандартов в областях 5G и ИИ-технологий.

«В эпоху уникальных возможностей в мире технологий компания Oppo предлагает концепцию “Интеллектуальной связи”, — сказал вице-президент и руководитель исследовательского института Oppo Левин Лю (Levin Liu). — Сегодня мы продолжаем инвестировать в развитие направления смартфонов, а также уделяем особое внимание научным исследованиям в области связи, аппаратных средств и компьютерных разработок. Мы уверены, что благодаря партнерству с IEEE компания Oppo встанет на новый путь инновационного прогресса и предложит рынку уникальные технологические решения».

IEEE — крупнейшая в мире техническая ассоциация, насчитывающая более 400 тыс. представителей в 160 странах мира и занимающая авторитетные позиции в сферах аэрокосмических и коммуникационных технологий, вычислительной техники, биоинженерии, электрики, потребительской электроники. Также организация проводит конференции, разрабатывает технологические стандарты и организует международные профессиональные и образовательные мероприятия.

«Совсем недавно компьютерное сообщество IEEE запустило новую программу корпоративного сотрудничества, и мы рады приветствовать Oppo в качестве нашего первого партнера», — отметила исполнительный директор IEEE Computer Society Мелисса Рассел.

Комитеты IEEE формируют важнейшие технологические стандарты, в том числе серию показателей для беспроводных сетей IEEE 802.11. Компания Oppo, обладающая большим количеством собственных разработок, примет участие в работе комитетов IEEE, чтобы внести свой вклад в создание новых международных стандартов.

На сегодняшний день научные журналы и конференции, проводимые IEEE, являются эффективной платформой научного обмена, поэтому для компании важно принимать участие в таких мероприятиях, считают в Oppo. Компания планирует представить мировому инженерному сообществу собственные достижения в сфере искусственного интеллекта, а также в области коммуникационных и аппаратных технологий.