Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Квартальная выручка «ЭР-Телекома» превысила 12 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком

«ЭР-Телеком холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты за I квартал 2020 г.

Консолидированная выручка компании увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 12,535 млрд руб.

Показатель OIBDA увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом до 5,130 млрд руб. Рентабельность OIBDA составила 41%.

Чистая прибыль составила 1,135 млрд руб., увеличившись на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

CAPEX увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,381 млрд руб.

Чистый долг на 31 марта 2020 г. составил 45,239 млрд руб. или 2,5x показателя «Чистый долг/OIBDA LTM», что на 0,1 меньше аналогичного показателя на 31 декабря 2019 г.

Выручка B2B увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим периодом и составила 4,987 млрд руб.

Выручка B2C выросла на 10% до 7,548 млрд руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинга», сказал: «Наша компания развивается в соответствии с заявленной стратегий. В 2020 г., мы, как и значительная часть предпринимателей по всему миру, столкнулись с беспрецедентными вызовами, на фоне пандемии коронавируса. "ЭР-Телеком" адаптируется к изменившейся реальности, обеспечивая надежные сервисы для жизни и дистанционной работы наших клиентов».



Другие материалы рубрики

Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

Арестована постсоветский министр связи

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках