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МТС представила локализованное решение SD-WAN на собственной инфраструктуре

Телеком Инфраструктура

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о первом в России запуске на собственной инфраструктуре технологии SD-WAN. Новая услуга позволит компаниям с филиальной сетью быстро и без существенных затрат объединить офисы в единую непубличную защищенную сеть и самостоятельно управлять ей.

В отличие от классического VPN, который используется для построения виртуальных частных сетей, новая услуга «Управляемый VPN» позволяет логически объединять несколько каналов связи в один, автоматически в режиме реального времени перераспределять нагрузку между этими каналами для обеспечения бесперебойной работы и осуществлять настройку оборудования клиента во всех филиалах из одной точки управления, не тратя время на настройку каждого устройства. Клиент получит возможность осуществлять мониторинг качества услуги самостоятельно в личном кабинете или настроить оповещения на определенное событие. Кроме того, клиент сможет оперативно подключать и отключать новые точки в один клик, чего не обеспечивает традиционный VPN.

Для подключения услуги клиенту необязательно иметь собственное оборудование или инвестировать в его покупку. Специалисты МТС установят решение «под ключ» в срок от трех рабочих дней. Оборудование входит в услугу и включает, в том числе, комплекс мониторинга ее работы, чтобы клиент мог самостоятельно разобраться, что не работает в случае поломки. Технология SD-WAN позволяет сформировать базовые настройки сети в личном кабинете и далее применить их на оконечном оборудовании клиента. Также клиенту нет необходимости строить последнюю милю, что обязательно для классического VPN – услуга может предоставляться через интернет.

Для управления сетью любого размера с помощью «Управляемого VPN» компании достаточно всего одного или двух специалистов, поэтому услуга поможет бизнесу существенно сэкономить не только на оборудовании, но и на техподдержке. МТС осуществляет в режиме реального времени мониторинг качества услуги, включая мониторинг параметров каналов, по которым услуга предоставляется. Круглосуточную поддержку клиентам МТС оказывает по телефону.

Услуга «Управляемый VPN» будет интересна в первую очередь бизнесу, работающему в сфере ритейла, обслуживания, а также организациям здравоохранения, финансовому сектору, государственным и образовательным учреждениям, считают в МТС. Компании в течение 30 дней смогут протестировать услугу, после чего начнет взиматься плата в соответствии с выбранным тарифом.



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