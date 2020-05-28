Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сервисная выручка «Мегафона» в первом квартале 2020 года достигла 73,4 мрлд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь

«Мегафон», российский оператор мобильной связи, объявил финансовые результаты I квартала 2020 г.

Рост сервисной выручки

Сервисная выручка оператора в I квартале увеличилась на 0,9% до 73,4 млрд руб. Выручка растет и в мобильном, и в фиксированном сегменте. Выручка от услуг мобильной передачи данных увеличилась на 9,9% в ответ на актуальные предложения тарифной линейки, маркетинговые акции и партнерские программы, направленные на рост потребления передачи данных.

Число пользователей передачи данных превысило 34 млн

Количество пользователей передачи данных в России увеличилось на 3% до 34,8 млн человек. Пользователи передачи данных составляют 46,3% общей базы абонентов в России, что подтверждает актуальность стратегии, ориентированной на цифрового абонента. Число зарегистрированных 4G-устройств в сети «Мегафона» увеличилось в первом квартале на 20% до 35 млн.

«Мегафон» продолжает инвестировать в развитие сети

Операционный CAPEX в I квартале увеличился на 44,4% до 11,5 млрд рублей. Компания активно развивает сеть и увеличила темпы строительства базовых станций на 14%, а в современном стандарте 4G/LTE – на 35%. Всего за первый квартал введено в эксплуатацию около 3,5 тыс. новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

Влияние пандемии на бизнес компании

В I квартале бизнес ощутил первые негативные воздействия, связанные с пандемией: снижение выручки от роуминга в результате закрытия границ, ухудшение ситуации в розничном бизнесе – закрытие салонов связи по решению властей в ряде регионов и сокращение числа посетителей в работающих салонах на 23%.

На финансовые показатели также оказывает давление неблагоприятная курсовая разница, которая влечет за собой рост стоимости импортного оборудования, в то время как операторы активно расширяют сети в условиях повышенной нагрузки.

Другие материалы рубрики

Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

Арестована постсоветский министр связи

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках