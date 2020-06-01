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Merlion начал продавать SIM-карты «Билайна» с технологией саморегистрации

Телеком Мобильная связь Ритейл Розница Дистрибуция Интернет

«Билайн» расширил территорию пилота по саморегистрации SIM-карт. Теперь купить комплект с неактивной SIM-картой, на которой при активации доступен автоматический выбор региона, оптом можно в Merlion, в розницу – в российских онлайн-магазинах, в частности, в «Ситилинке» и «Беру».

В Merlion можно приобрести SIM-карты с технологией саморегистрации из тарифной линейки «Близкие люди» или «Не один дома». Стоимость такой SIM-карты составляет 100 руб., вся сумма зачисляется на баланс абонентского счета. Также партнерам доступен тарифный план «Для компьютера», предназначенный для использования в USB-модемах или роутерах. Стоимость SIM-карты составляет 300 руб., вся сумма зачисляется на баланс абонентского счета.

На тарифном плане «Для компьютера» доступны: первые 14 дней (только при новом подключении к «Билайну») за абонентскую плату в размере 300 руб., включающую в себя услуги: пакет мобильного интернета в объеме, зависящем от региона подключения, и бесплатный ночной безлимит (за исключением Чукотского АО). С 15 дня и далее – ежемесячно в соответствующую дату происходит списание ежемесячной платы по параметрам тарифа региона подключения; пакет мобильного интернета по всей России в сети «Билайна», кроме Крыма и Севастополя. Пакет определяется параметрами тарифа региона подключения и действует при нахождении абонента в домашней сети, а также в поездках по всей России в сети «Билайна», за исключением Чукотского АО; безлимитный мобильный интернет ночью (за исключением Чукотского АО). Абонентская плата определяется параметрами тарифа.

Подробное описание тарифных планов размещено в разделе «Тарифы» на сайте оператора.

При дополнительном пополнении баланса на сумму от 200 руб. на этих тарифах до 31 августа 2020 г. абоненту начисляются бонусные 200 руб.

Для регистрации SIM-карты, оснащенной соответствующей технологией, нужно вставить ее в смартфон, подключенный к интернету, и дождаться SMS со ссылкой на активацию. Пройти процедуру можно с помощью веб-интерфейса. До окончания процедуры самостоятельной регистрации SIM-карта будет заблокирована и не может быть использована для получения услуг связи. Весь процесс регистрации проходит на ресурсах оператора, что обеспечивает необходимую защиту персональных данных.

Технология саморегистрации упростит пользователям подключение услуг «Билайна». Возможность приобрести SIM-карты онлайн или в одном месте с другими повседневными товарами позволит минимизировать количество выходов из дома, что поможет профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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