Zyxel представила новую серию межсетевых экранов USG FLEX для малого и среднего бизнеса

Zyxel Networks, поставщик решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий для бизнеса и дома, представила новую серию межсетевых экранов среднего класса USG FLEX, с помощью которых компании малого и среднего бизнеса (СМБ) смогут поддерживать безопасную связь со своим удаленным персоналом сейчас и после окончания пандемии.

В новых межсетевых экранах Zyxel USG FLEX100/200/500 используется более мощная аппаратная часть и усовершенствованное программное обеспечение. По сравнению с предшествующей серией Zyxel USG, до 125% увеличилась производительности межсетевого экрана и до 500% производительность унифицированной защиты от угроз (Unified Threat Management UTM). Кроме усиленной масштабируемой системы информационной безопасности сети, новые межсетевые экраны предоставляют удаленный VPN доступ, управление беспроводными точками доступа и всю функциональность управления хот-спотами, что позволяет использовать их как универсальное сетевое решение.

Межсетевые экраны серии USG FLEX поддерживают сервис Zyxel Cloud Query на базе постоянно обновляемой облачной базы данных об угрозах, в которую собирается информация из многочисленных источников. В этой базе данных хранятся образцы вредоносного кода, полученные от ведущих независимых исследовательских лабораторий, и информация об угрозах, выявленных межсетевыми экранами Zyxel, установленными по всему миру. Это позволяет защищаться от атак нулевого дня. Использующий искусственный интеллект алгоритм Cloud Query классифицирует угрозы и определяет уровень риска каждой из них для того, чтобы компания могла идентифицировать самые опасные из них и оперативно предпринять необходимые меры защиты.

Межсетевые экраны USG FLEX оптимизируют работу из дома, предоставляя возможность создания защищенных VPN-соединений с корпоративной сетью. В том числе VPN на базе IPsec, SSL и L2TP over IPsec. Полностью автоматическая настройка конфигурации соединения Zero-configuration существенно уменьшает нагрузку на ИТ-отдел компании и позволяет сотруднику самостоятельно быстро наладить работу из дома. Встроенный в межсетевой экран контроллер беспроводных точек доступа обеспечивает управление сетью Wi-Fi без приобретения дополнительного контроллера.

Заказчики, которые хотят провести модернизацию оборудования своего USG до USG FLEX, могут использовать для этого уже имеющиеся у них лицензии вместо покупки новых. Можно по отдельности купить лицензии для активации сервисов безопасности (контентного фильтра, антивируса или сервиса аналитики и составления отчетов Zyxel SecuReporter Premium) либо приобрести весь пакет лицензий на сервисы безопасности UTM security license bundle. Также предлагается специализированный пакет сервисов для индустрии гостеприимства.

«Для продолжения бизнеса в условиях пандемии COVID-19 компаниям жизненно необходимо наряду с безопасностью своей корпоративной сети обеспечить и безопасный доступ к ним для сотрудников, работающих в удаленном режиме, – сказал Натан Йен (Nathan Yen), вице-президент (AVP) Zyxel и руководитель отделения Zyxel Gateway Business Unit. – Серия межсетевых экранов USG FLEX – это безопасное, гибкое и удобное в использовании решение, идеально подходящее для заказчиков из сектора СМБ».