«Манго телеком» подключил новые города

На платформе Mango Office стали доступны телефонные номера Владикавказа, Вологды, Новокузнецка, Тамбова и Якутска.

«Манго телеком» специализируется на профессиональных инструментах для бизнеса и делает акцент на автоматизации коммуникационной составляющей в работе продающих подразделений и клиентских служб, а также на повышении эффективности в условиях территориальной распределенности бизнеса или удаленной работы.

По словам директора «Манго телеком» по региональному развитию Эльвиры Рудаковой, спрос на такие технологии сформирован уже не только в крупных городах, и самое ценное для потенциального заказчика — что Mango Office позволяет оперативно развернуть коммуникации, при необходимости встроить их в существующую ИТ-инфраструктуру с переносом всех бизнес-процессов.

При этом сами решения (телефония, аудио- и видеоконференции, обмен сообщениями и файлами, а также многое другое) обеспечивают предприятиям связь с учетом функциональных ролей и характера труда разных сотрудников — руководителей, среднего менеджмента, продавцов и консультантов колл-центров, специалистов по сервису, работников доставки и т.д. Для этого коммуникации Mango Office дают возможность использовать самый широкий набор платформ и устройств — от стационарных аппаратов до защищенных корпоративных приложений в смартфонах, позволяют управлять разрешениями на доступ, контролировать работу людей на основе современных аналитических инструментов.

На сегодня услугами «Манго телеком», по данным компании, пользуются более 55 тыс. организаций всех основных сфер — предприятия торговли и сервиса, производственные и строительные компании, медицинские и туристические центры, автобизнес, финансовый сектор и другие. В новых городах «Манго телеком» рассчитывает в качестве клиентов на средние и крупные бизнесы, уточняет оператор.