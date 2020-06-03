На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью технологий больших данных проанализировал популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых столичные клиенты оператора проводили время на самоизоляции. Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов – 65,9% столичных клиентов Tele2 посещали онлайн-кинотеатры. Число пользователей образовательных сервисов оказалось в три раза меньше.

Дата-аналитики компании оценили, как менялся интерес к разным видам досуга в период со 2 марта по 17 мая, взяв за базу первую неделю марта – до начала вынужденной самоизоляции. Специалисты проанализировали количество визитов с мобильных устройств и число уникальных пользователей 13 проектов: Arzamas, Coursera, «Открытое образование», «Реши – пиши», Storytel, Skyeng, Bookmate, онлайн-кинотеатров Wink, Okko, «Кинопоиск», а также сайтов Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея и Театра на Таганке. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждой недели.

Интерес москвичей к сайтам, которые помогают скрасить досуг, неуклонно рос с начала марта. Его пик пришелся на неделю с 30 марта по 4 апреля, когда о начале периода самоизоляции в столице объявили официально. За это время в 2,3 раза выросло количество клиентов оператора, которые проводили свободное время онлайн, и в пять раз – количество заходов на анализируемые сайты по сравнению с началом марта. При этом 72% абонентов выбрали онлайн-кинотеатры, 19% – образовательные сайты, 8% пользователей читали книги и 1% – посещали интернет-порталы музеев и театров. На эти активности в пиковую неделю столичные абоненты Tele2 потратили 22,1 тыс. ГБ.

С шестой недели анализируемого периода (с 6 по 12 апреля) онлайн-активность пользователей стала снижаться и прежних максимальных значений уже не достигла. Следующий всплеск интереса к кино, лекциям, спектаклям, книгам и обучению в сети аналитики Tele2 зафиксировали в конце апреля – начале мая. Однако число посетителей сайтов из выборки не превысило 56% от пиковых значений. К середине мая Tele2 зафиксировал усталость пользователей от онлайна: число уникальных пользователей снизилось в семь раз по сравнению с максимальными значениями, а количество их визитов на интернет-порталы – в 18.

В борьбе за внимание клиентов Tele2 победили онлайн-кинотеатры. За период со 2 марта по 17 мая фильмы в сети посмотрели 65% абонентов. Подтянуть английский язык, пройти обучение на Coursera, послушать лекции от Arzamas или позаниматься с детьми решили 20% клиентов оператора. Чуть меньше людей читали книги – 14%. Наконец, 1% пользователей виртуально посетили театры и музеи.

Среди сетевых кинотеатров самым посещаемым оказался Okko – 72% московских клиентов Tele2 отдали ему свое предпочтение. На втором месте – онлайн-кинотеатр Wink с долей в 15%, замыкает тройку «Кинопоиск», который привлек внимание 13% пользователей. Единственным кинотеатром, число уникальных посетителей которого выросло к последней неделе по сравнению с первой, оказался Wink. Число клиентов Tele2, которые продолжали смотреть кино в Okko, составило одну пятую часть от количества зрителей на первой неделе. На «Кинопоиске» остались две трети уникальных пользователей.

В категории образовательных и просветительских проектов лидерство прочно удерживала Coursera: 40% посетителей сайтов прошли курсы на этой платформе. Второе место выиграл проект Arzamas – лекции об истории культуры и искусства прослушали 25% абонентов Tele2, школа английского языка Skyeng уступила 1 п. п. и с долей 24% оказалась на третьем месте.

Сервис Storytel более чем в два раза обошел Bookmate в категории «Книги» – 68% пользователей против 32% за период со 2 марта по 17 мая. Среди театров и музеев абсолютным лидером стала Государственная Третьяковская галерея: на ее виртуальные выставки приходится 80% пользователей этих сервисов. Спектакли Театра на Таганке посмотрели онлайн 12% клиентов. На сайт Мультимедиа Арт Музея заходили 8% посетителей.

Зрителям кинотеатров за весь анализируемый период понадобилось больше всего быстрого мобильного интернета – 53,7 тыс. ГБ. Такое количество дата-трафика достаточно, чтобы посмотреть более 35 тыс. фильмов в высоком качестве. Те, кто занимался самообразованием, скачали в четыре раза меньше – 12,8 тыс. ГБ. На третьем месте по количеству потребленного дата-трафика зрители театров и музеев: они потратили 7,9 тыс. ГБ. Читатели книг использовали 7,5 тыс. ГБ – этого трафика хватило бы на то, чтобы скачать роман «Война и мир» 1,2 млн раз.

Самые молодые клиенты Tele2 посвятили свободное время получению знаний и новых навыков: средний возраст москвичей, которые обучались на платформе Coursera, составляет 35 лет. Тем, кто слушал лекции Arzamas, занимался английским языком, смотрел спектакли Театра на Таганке, в среднем 39 лет. Самые старшие пользователи посещали онлайн Третьяковскую галерею и занимались с детьми на сайте «Реши – пиши»: их средний возраст – 40 лет. Кино смотрели люди всех возрастов.

Мужчины проводили время на образовательных и развлекательных сайтах чаще, чем женщины: 55% против 45%.