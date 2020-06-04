«Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов ВМФ. В новой модификации комплекс имеет открытую архитектуру, которая позволяет обеспечить экипаж корабля расширенным составом телекоммуникационных услуг и сервисов при осуществлении радиосвязи.

Интегрированный комплекс, созданный Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), предназначен для организации радиосвязи между надводными кораблями ВМФ любого ранга и береговыми узлами связи, а также средствами связи надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Кроме того, комплекс обеспечивает совместную работу с внутренними корабельными системами. Оборудование позволяет использовать широкополосную и спутниковую связь для обеспечения инфокоммуникационных сервисов, включая видео-конференц-связь и передачу данных.

В новой модификации комплекса система управления построена на принципах масштабируемости, что позволяет при необходимости подключать к ней дополнительные устройства, а также расширить функциональные возможности систем компьютерной поддержки принятия решений должностными лицами корабля.

В состав комплекса входят корабельные антенны, антенные коммутаторы, антенно-согласующие, радиоприемные, радиопередающие устройства и радиостанции, также разработанные Омским НИИ приборостроения. Изделия позволяют организовать работу в требуемых флоту радиолиниях, включая помехозащищенные.

«Это уже 20 интегрированный комплекс связи, который мы поставили для оснащения судов ВМФ. С момента первых поставок комплекс претерпел ряд модификаций с учетом назначения кораблей различных типов. Новое изделие полностью отражает современный уровень развития радиосвязи. Примененные технические решения позволили улучшить тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи. Открытая архитектура позволяет гибко добавлять новые функции и расширять возможности оборудования», – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Работы по оснащению кораблей и судов ВМФ средствами связи выполняются в сотрудничестве с российскими судопроектными организациями – ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург), КБ «Вымпел» (Нижний Новгород), ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург).