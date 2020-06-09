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МТС начала предоставлять виртуальные номера

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о запуске виртуальных номеров, которые позволяют звонить и отправлять SMS-сообщения без SIM-карты. Подключить виртуальный номер можно самостоятельно в приложении «МТС Коннект».

Виртуальный номер — номер в привычном формате, который можно использовать для входящих и исходящих звонков, а также для приёма и отправки SMS. Для работы виртуального номера не нужна новая SIM-карта, вместо нее требуется любая активная SIM-карта МТС, приложение МТС Коннект и интернет-соединение через Wi-Fi или через мобильную сеть.

Пользователи могут подключить до пяти виртуальных номеров для разных целей: регистрации на сайтах знакомств, размещения объявлений о купле-продаже на специализированных интернет-ресурсах, защиты от спама при заполнении анкеты на получение скидочной карты или чтобы привязать к номеру банковскую карту для получения сервисных SMS.

Подключить виртуальный номер можно в приложении МТС Коннект. Для начала требуется его скачать в магазине приложений или обновить уже установленное до версии 2.3.0. Затем достаточно выбрать нужную опцию при авторизации, определиться с номером из списка, подтвердить ознакомление с условиями договора, тарификации, стоимостью услуг, подписать документ и оплатить услугу.

Использование виртуального номера стоит 49 рублей в месяц. При оплате со счета абонента спишется 99 рублей: 49 рублей — за саму услугу, 50 рублей останутся на лицевом счёте нового номера. Звонки абонентам МТС бесплатны и не расходуют минуты из подключённых к номеру пакетов. Остальные звонки и SMS оплачиваются по тарифу «Посекундный», который после подключения сервиса можно сменить на любой другой. Желающим доступна возможность подключить «красивый» виртуальный номер за дополнительную плату. Оплатить пользование сервисом можно с помощью банковской карты в приложении Мой МТС.

Виртуальный номер можно сделать обычным, обратившись за SIM-картой в салон МТС или заказав её доставку на дом. На первом этапе подключить виртуальный номер могут пользователи из Москвы и Московской области. В течение недели после запуска сервиса обновление станет доступно всем пользователям в AppStore и Play Market. В дальнейшем услуга будет масштабирована на другие российские регионы.

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