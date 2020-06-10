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«Презент упаковка» перенесла ИТ-системы в облако МТС

Телеком Интеграция Инфраструктура Облака Маркет

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о реализации проекта по организации облачной инфраструктуры для тульской компании «Презент упаковка», изготовителя упаковки на основе алюминиевой фольги для пищевой и фармацевтической промышленности. Благодаря переносу в облако CloudMTS всех ИТ-систем и корпоративных данных компании: баз данных, учетных, аналитических, бухгалтерских и финансовых систем, «Презент упаковка» более чем на четверть сократила бюджет на ИТ.

Переход в облако позволил не только обеспечить значимую экономию, но и повысить надежность и безопасность работы ИТ-сервисов «Презент упаковки» за счет хранения данных на удаленных виртуальных серверах. Миграция позволит компании, в случае необходимости, быстро организовывать удаленные рабочие места, оперативно открывать новые подразделения в любом регионе страны. В перспективе компания планирует подключить сервисы облачного резервного копирования данных для повышения надежности бизнес-процессов.

Для доступа к данным в облаке «Презент упаковка» использует каналы связи МТС.

«Использование цифровых сервисов в текущих условиях способно обеспечить бизнесу серьезное конкурентное преимущество. И дело не только в экономии ресурсов – облачные технологии ускоряют бизнес-процессы, делают их более управляемыми и защищенными. Мы уже 17 лет предоставляем компании "Презент упаковка" услуги мобильной и фиксированной связи МТС, и смогли подтвердить высокий уровень доверия клиента, который выбрал облачные решения МТС для нового этапа развития бизнеса и поручил МТС реализовать этот кейс под ключ», – сказал директор компании МТС в Туле Александр Стак.

«Наша компания не первый год на рынке, у нас сформировался пул клиентов-производителей известных марок пищевых и лекарственных продуктов. Как прогрессивная компания мы должны идти в ногу с мировыми тенденциями, поэтому мы постепенно трансформируем бизнес, делая его более технологичным и инновационным. Зная МТС как надежного и годами проверенного партнера для бизнеса, мы выбрали облачные сервисы компании. По нашим оценкам, уже удалось прочувствовать экономический эффект от миграции в облако – в среднем на 25% сократились затраты, связанные с эксплуатацией ИТ-оборудования. В 2020 г. мы планируем расширение сотрудничества: увеличим объем виртуальных ресурсов и подключим сервисы резервного копирования данных», – отметил коммерческий директор компании «Презент упаковка» Сергей Кочетов.



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