В Viber появились групповые видеозвонки для 20 человек

В Viber, популярном приложений для общения в России, появились групповые видеочаты с возможным количеством участников до 20 человек. О планируемом запуске данной функции было объявлено в мае 2020 г., а с 11 июня она стала доступна в России.

За последние пару месяцев мир был вынужден перевести практически все коммуникации в онлайн, и Viber прикладывает усилия, чтобы сделать подобное общение удобным для пользователей.

Чтобы начать видеозвонок со своими близкими, друзьями или коллегами достаточно выполнить три простых шага: нажать на значок видео в правом верхнем углу экрана; выбрать контакты для подключения к звонку; нажать на кнопку вызова.

Если же в процессе беседы потребуется подключить новых участников, достаточно будет нажать на кнопку «Добавить» для приглашения контактов.

При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

«Онлайн-общение стало неотъемлемой частью жизни практически каждого человека, особенно во время пандемии. Теперь благодаря различным функциям Viber мы можем легко поддерживать связь с друзьями из других городов и стран, а видеозвонки позволят вам видеть друг друга и делиться эмоциями так же, как при личной встрече», – сказала директор по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Знаменская.

Групповые видеозвонки доступны с 11 июня для всех пользователей мобильной и ПК-версии Viber 10 или новее.