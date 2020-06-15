Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

МТС обеспечила переход законодательных органов власти Кубани на удаленную работу

Телеком ИТ в госсекторе

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила формат удаленной работы для органов законодательной власти Краснодарского края. С помощью сервиса МТС Городская Дума Краснодара и Законодательное собрание Краснодарского края получили возможность проводить селекторные совещания и заседания онлайн и в защищенном режиме из любой точки.

Представители органов исполнительной власти края получили инструмент для работы в удаленном формате: помимо собственно сервиса видеоконференции, появилась возможность участвовать в обсуждениях, загружая файлы любого формата для обсуждения, обмениваться мгновенными сообщениями и голосовать. Для организации полноценных онлайн-собраний МТС организовала неограниченное количество одновременных видеопотоков. К собраниям подключаются одновременно до ста человек. Сервис позволяет задействовать и большее количество участников с сохранением высокого качества изображения и передачи звука.

Для подключения сервиса не потребовалась установка дополнительного оборудования. Пользоваться сервисом можно с любых устройств и через любой интернет-браузер. Решение обеспечивает сохранность данных за счет использования самых современных криптографических средств, надежных дата центров и защищенных каналов связи.

«Новые реалии ускорили переход к технологическим форматам работы. За последние три месяца текущего года представители госсектора и муниципальных предприятий в два раза чаще стали обращаться в МТС с запросами по автоматизации рабочих процессов, организации удаленной работы. Например, автоматизированными сервисами стали пользоваться в Министерстве труда и социального развития региона, в больницах края. Большинство компаний и учреждений впервые попробовали цифровые инструменты и оценили их удобство и эффективность. Мы предоставляем решения под конкретную задачу и особенности клиента с учетом индивидуальных требований к безопасности и наполнению бизнес-процессов любого предприятия», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

Другие материалы рубрики

За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь

Провайдер лишил целый район быстрого интернета, потому что один пользователь много качал

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе