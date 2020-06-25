Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN

Nokia объявила о том, что решение нового поколения 5G AirScale Cloud RAN с технологией vRAN2.0 появится на рынке до конца текущего года. Полная доступность для заказов запланирована на 2021 год. Объявление было сделано после успешных полевых испытаний. Решение первого поколения Nokia 5G AirScale Cloud RAN с технологией vRAN1.0 и виртуализированным центральным блоком (vCU) работает в коммерческой сети США в миллиметровом диапазоне с начала 2019 года. Новое решение Nokia vRAN2.0 включает в свой состав виртуализированный распределенный блок (vDU) и шлюз Fronthaul Gateway. В результате мы получаем полностью облачную распределенную базовую станцию 5G с отличной масштабируемостью, низкой задержкой, высокой производительностью и пропускной способностью. Это решение поддерживает различные варианты сетевой архитектуры, что позволяет лучше удовлетворять растущие требования рынка. Данное решение позволит операторам получать прибыль от новых услуг 5G, пользоваться гибкой технологией сегментирования сети (network slicing), удовлетворять требования Интернета вещей и пользоваться преимуществами облачных вычислений в сетях радиодоступа (Radio Access Networks, RAN).

Первое решение Nokia 5G AirScale Cloud RAN с блоками vCU в конфигурации vRAN1.0 было установлено в США в крупной коммерческой сети в 2019 году. Затем Nokia создала решение с конфигурацией vRAN2.0 и распределенными блоками (Distributed Unit, DU) на базе обычных процессоров x86 с аппаратными ускорителями для обработки сигналов физического уровня (уровень L1).

Nokia успешно провела полномасштабный сеанс связи в сети 5G с передачей данных по системе, состоящей из облачного пакетного ядра Nokia Cloud Packet Core, облачной базовой станции Nokia 5G AirScale Cloud RAN в конфигурации vRAN2.0, шлюза Nokia Fronthaul Gateway и коммерческого пользовательского устройства 5G. Обработка данных в режиме реального времени и вне этого режима проводилась на блоках vDU и vCU, работающих на серверах типа x86 (Nokia AirFrame Open Edge Server и Nokia AirFrame Rackmount Server). Для обработки некоторых сегментов трафика в режиме реального времени на уровне L1 в блоках vDU использовалось стандартное коммерческое средство аппаратного ускорения Intel Vista Creek. Это позволило еще больше увеличить производительность без ущерба для облачной конфигурации. Nokia Bell Labs с 2018 года работают над использованием графических процессоров (ГПУ) в качестве аппаратных ускорителей. Nokia ожидает, что решения vRAN 3.0 с этой технологией станут достаточно зрелыми к 2022 году.

Решение Nokia 5G AirScale Cloud RAN специально разработано для использования существующих сетевых ресурсов. К примеру, шлюз Nokia Fronthaul Gateway позволяет операторам модернизировать существующие радиосистемы CPRI до уровня eCPRI AirScale 5G Cloud RAN. Это решение может работать как автономно, так и в полной интеграции с vDU на оптимизированном сервере Nokia AirFrame Open Edge Server, который представляет собой первый в отрасли продукт x86, созданный и приспособленный для граничных облачных вычислений и для использования на дальней периферии облачных систем Cloud RAN.

Решение 5G AirScale Cloud RAN поддерживает все типы сетевой архитектуры и позволяет мобильным и конвергентным операторам свободно выбирать любые типы беспроводных сетей доступа: блоки vDU и vCU могут работать в режиме колокации в центральном или региональном граничном облаке; блок vDU может работать в децентрализованном порядке на границе сети (edge) или на ее дальней границе (far edge). Кроме того, блок vDU может устанавливаться даже на базовой станции. Подобная гибкость имеет огромное значение для поддержки разных топологий и транспортных функций даже в пределах одной сети. Программное обеспечение Nokia 5G AirScale Cloud RAN работает поверх решения Nokia CloudBand, а также поверх облачных инфраструктурных программных стеков других компаний, что создает для заказчика максимальную гибкость.

Установка блоков vDU ближе к границе сети позволяет решению 5G AirScale Cloud RAN в полной мере использовать возможности низкой задержки 5G и поддерживать сервисы, требующие минимальной задержки и максимальной надежности (например, сервисы Интернета вещей). Помимо этого, данное решение поддерживает функции комплексной сетевой сегментации (network slicing) на всем протяжении от уровня RAN до транспортного и магистрального уровня.

Перенос блоков vCU и vDU в облако позволяет решению Nokia 5G AirScale Cloud RAN перенести на уровень сети доступа все преимущества облачных вычислений, характерные для ИТ-сетей и опорных сетей. Это – возможность создания пулов, высокая масштабируемость, эластичность, гибкость, стандартизация и автоматизация. Операторы могут устанавливать различные сетевые функции и услуги на периферии своих сетей поверх решения Cloud RAN. К примеру, мы можем поддерживать мобильные многопользовательские граничные вычисления (Multi-Access Edge Computing, MEC), в которых и контент, и процессорные мощности располагаются в непосредственной близости к точке использования.

Решение Nokia 5G AirScale Cloud RAN построено на архитектурных принципах Open RAN (O-RAN), где базовая станция разделяется на радиоблок (Radio Unit, RU), распределенный блок (Distributed Unit, DU), точку радиодоступа (Radio Access Point, RAP, сочетание RU и DU), центральный блок (Centralized Unit, CU) и интерфейсы на стандартах O-RAN для связи между перечисленными элементами. Кроме того, в данном решении используется концепция интеллектуального контроллера (RAN Intelligent Controller, RIC), которая дает возможность пользоваться преимуществами искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации беспроводного доступа и системной производительности.

Эд Габбинс (Ed Gubbins), главный аналитик GlobalData, отметил: «Cloud RAN может резко изменить мобильные сети, сделать их более гибкими и динамичными и позволить операторам точнее активировать новые сервисы и источники дохода. Nokia более активно и последовательно, чем другие компании, продвигает технологию Cloud RAN, и появление полностью облачного решения Nokia 5G AirScale Cloud RAN является еще одним доказательством этого тезиса».

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент отдела мобильных сетей Nokia, сказал: «Решение нового поколения Nokia 5G AirScale Cloud RAN – это настоящая инновация, способная преобразовать мобильные сети и предоставить операторам высокую гибкость, которая так необходима для удовлетворения пользовательского спроса в новую эпоху 5G. Гибкая архитектура этого решения поддерживает высокую скорость, широкие зоны покрытия, большую пропускную способность и малую задержку. Кроме того, она позволяет операторам сразу же получать прибыль».