ПО
Как повысить производительность в 1,5-2 раза
Интеграция
Средний бизнес начал цифровизироваться со скоростью крупных корпораций
Бизнес
Российские компании окончательно ушли от бюрократии к гибкому управлению

Спецпроекты

ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки

Телеком Беспроводная связь Техника

1 июня в рамках оказания безвозмездной помощи медицинским работникам научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского компания «Триалинк» передала учреждению 35 комплектов профессиональной радиосвязи.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, институт стал одним из первых медицинских учреждений, начавших прием на стационарное лечение пациентов с COVID-19.

Современные радиостанции необходимы медицинским работникам, которые находятся на рабочих местах практически круглосуточно. 35 терминалов для медперсонала — своевременная поддержка, отлично дополняющая внутреннюю систему связи института.

Пользоваться собственными мобильными телефонами врачам и медсестрам по инструкции нежелательно. Выносить из зоны обсервации ничего нельзя, поскольку риск распространения инфекции слишком велик. Профессиональные системы связи оптимальным образом решают эту проблему, позволяя медицинскому персоналу всегда оставаться на связи со своими коллегами, в каком бы корпусе они не находились.

sodiaq.png
Радиостанция SODIAQ

Передаваемые радиостанции удобны в использовании, не требуют специального обучения для настроек и дальнейшей работы, имеют современный дизайн, небольшие габариты и вес. Мощный аккумулятор в 2000 мАч позволяет долгое время оставаться на связи, не заряжая устройство. Все терминалы обладают классом защиты IP55 и соответствуют военным стандартам MIL-STD.

«Сейчас медперсонал работает в сложных условиях и нам хочется максимально их поддержать. Более 20 лет создаем профессиональные системы связи для нужд силовых ведомств и охранных структур, эффективной работы ритейла и строительных компаний. Сегодня как никогда важно облегчить работу врачей и медсестёр, стоящих на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Уверен, переданные радиостанции смогут улучшить внутренние коммуникации в НИИ им. Склифосовского, позволив медикам еще больше сосредоточиться на выполнении основных задач», – сказал генеральный директор ГК «Триалинк» Алексей Шмурьев.

Другие материалы рубрики

Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ

В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Показать еще

Наука

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live