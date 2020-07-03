Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»

Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных устройствах и датчиках. Программный интерфейс сервиса насчитывает более 50 функций, включая просмотр информации профиля SIM-карт, контроль затрат, а также выгрузку более 20 видов отчетов.

Tele2 применяет персонифицированный подход к разработке новых бизнес-продуктов. Сервис «М2М Система», доступный корпоративным клиентам по всей России, базируется на индивидуальных потребностях каждого абонента. Платформа позволяет удаленно контролировать состояние SIM-карт, связывать их с конкретными устройствами, определять местоположение, устанавливать правила оповещения о событиях, получать отчетность и создавать различные уровни доступа для сотрудников.

Каждому пользователю «М2М Системы» доступен удобный интерфейс: он объединяет всю функциональность по управлению и контролю SIM-карт в режиме «одного окна». Таким образом, продукт позволяет бизнес-клиентам полноценно распоряжаться SIM-картами из одной точки доступа, что значительно экономит время для получения и передачи информации.

Воспользоваться платформой «М2М Система» могут абоненты тарифного плана «М2М Платформа». Абонентская плата при этом составляет 30 руб. в месяц. Подробная информация о параметрах услуги и подключении доступна на сайте компании.

М2М-направление остается одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте. Во время пандемии Tele2 зафиксировала повышенный спрос на поставки SIM-карт М2М в столичном B2B-сегменте – в апреле 2020 г. прирост составил 64% год к году. При переходе на удаленный режим работы межмашинные коммуникации позволили предпринимателям управлять используемым оборудованием из любой точки мира, а также обеспечили повышенную безопасность работы и оптимизировали расходы.



Другие материалы рубрики

В России выделяют 4G-частоты не для людей

Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов

Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ

В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия

Как развернуть умную систему автополива на даче

Показать еще

Наука

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live