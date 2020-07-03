В «КРОК» развернули демо-лабораторию Cisco

В центральном офисе ИТ-компании «КРОК» развернули лабораторию для демонстрации и тестирования программно-определяемых решений Cisco. В ней специалисты компании моделируют сети заказчиков и наглядно показывают, как с помощью программно-определяемых технологий (SDN) гибко управлять сетевой инфраструктурой.

Современный бизнес все больше зависит от ИТ, и классические статичные сети уже не соответствуют быстрой динамике развития бизнеса. На этом фоне увеличивается спрос на программного-определяемые решения (SDN), обеспечивающие быстрый переход к более гибкой модели управления сетевой инфраструктурой. С 2012 года глобальный рынок SDN растет двузначными темпами, и, по прогнозам аналитиков, к 2023 году он достигнет $28,9 млрд.

Протестировать возможности программно-определяемых решений от крупнейшего дистрибьютора Cisco можно в специальной лаборатории ИТ-компании «КРОК». Лаборатория представляет собой комплекс демо-оборудования, включающий аппаратную часть, которая отвечает за маршрутизацию и коммутацию сетевого трафика, а также контроллеры управления. На тестовой площадке специалисты «КРОК» моделируют топологию сети заказчика и демонстрируют работу оборудования Cisco.

В лаборатории «КРОК» заказчики могут протестировать стандартные функциональные возможности SDN-решений Cisco, такие как автоматическая настройка сетевого оборудования «с нуля», настройка подключений конечного оборудования, настройка политик взаимодействия между конечным оборудованием и т.д. Кроме того, оборудование позволяет смоделировать конкретную задачу заказчика. Например, обеспечить взаимодействие между двумя конечными устройствами в соответствии с политиками безопасности заказчика при условии смены IP-адресации этих устройств.

Благодаря лаборатории представители бизнеса могут убедиться в эффективности SDN-подхода по сравнению с классической архитектурой, прежде чем принимать решение о переходе на программно-определяемые сети. Кроме того, заказчики могут смоделировать свои конкретные задачи и посмотреть, как они будут реализованы на базе SDN. Оборудование лаборатории позволяет не просто смоделировать задачу, но и провести нагрузочное тестирование с использованием большого объема трафика и реальной загрузкой сети.

Попасть в лабораторию можно по предварительной заявке. Сейчас компании могут удаленно протестировать технологии SDN и записаться на тестирование по электронному адресу sdn@croc.ru.