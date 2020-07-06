«МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о новом принципе формирования подписок на платформе «МТС ТВ» и выводе новых предложений – подписок «Супер» и «Супер Плюс».

Новый принцип формирования подписок строится на комбинации большой библиотеки фильмов и сериалов по запросу и широкого выбора телеканалов в высоком качестве. Количество подписок сократилось по сравнению с прежним, теперь подписки более четко структурированы.

«При формировании нового подхода к подпискам мы исходили из максимального удобства для пользователя. Мы отказались от множества дробленых предложений и сформировали две гармонизированные комбо-подписки. Подписка "Супер" универсальна, она предлагает все самые интересные каналы, которые сейчас есть на российском рынке, и широкую линейку фильмов и сериалов, в том числе новинок от студий мейджоров. Подписка "Супер Плюс" усилена тематическими и фильмовыми каналами и большой библиотекой контента для детей. Мы готовы обеспечить всех, кто хочет смотреть в России качественный лицензированный контент, доступом к нему на любом экране: от смартфона до многофункционального домашнего кинотеатра», — сказал операционный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов.

Подписка «Супер» включает в себя тысячи популярных сериалов и фильмов и более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, детских, взрослых, национальных, научно-популярных, посвященных хобби и досугу. Большинство каналов воспроизводится в формате HD. На платформе возможно управление эфиром телеканалов: запись, пауза, перемотка и отложенный просмотр. В подписку включены признанные хиты мирового проката последних лет, популярные сериалы, собраны лучшие образцы мировой киноиндустрии: от комедии до хоррора, от байопиков до блокбастеров производства крупнейших студий: Disney, Sony Pictures, Fox, Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Brothers, а также отечественных производителей, в том числе «Централ Партнершип», «Базелевс», «Среда», «Медиамарс».

Подписчики смогут посмотреть такие хиты как «Дэдпул» и «Дэдпул 2», «Стражи галактики» и «Стражи галактики 2», новые «Джентельмены», «Зеленая Книга», «Куда ты пропала, Бернадетт?», все фильмы вселенной Marvel. Зрителям доступны лучшие отечественные кинокартины, выпущенные в последние годы: «Викинг», «Движение вверх», «Легенда № 17» и многие другие.

Пользователи, которым необходим максимальный доступ к детскому контенту, смогут получить его в подписке «Супер Плюс», куда войдут дополнительно пятьдесят телеканалов. В подписке «Супер Плюс» будет доступен лучший контент для детей: «Храбрая сердцем», «Маша и Медведь», «Фердинанд», «Пингвины мистера Поппера», «Вспыш и чудо машинки», «Рапунцель: новая история», «Монстры на острове», «Щенячий Патруль» и другие.

Установленная стоимость подписки «Супер» — 199 руб. Сейчас на подписку действует акция со специальной ценой — 99 руб. Кроме того, подписка будет доступна в рамках программы лояльности «МТС Премиум».