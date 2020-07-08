Прогноз: к 2023 году общее количество используемых в России «умных» телевизоров достигнет 41,3 млн устройств

По оценке J’son & Partners Consulting в 2019 г. в России наличный парк Smart TV составил 25,5 млн устройств. К 2023 г., с учетом динамики продаж и выбытия, общее количество используемых в России «умных» телевизоров достигнет 41,3 млн устройств.

Отключение аналогового эфирного телевидения и переход на цифровое ТВ на всей территории России стимулировало продажи телевизоров низкого ценового сегмента, так называемых B- и С-брендов. Дополнительный драйвер существенного увеличения покупок Smart TV нефлагманских брендов – зрелость телевизионных технологий. Это повлекло за собой снижение цен на комплектующие (в частности, панели крупных диагоналей высокой четкости, а также процессоры, поддерживающие функции Smart TV) и сделало более доступным использование таких комплектующих B- и С-брендами.

В декабре 2019 г. было проведено очередное исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100 тыс. человек. Результаты показывают увеличение проникновения Smart TV в таких городах страны с 29% до 39%. Соответственно уменьшилась аудитория, которая использует обычные телевизоры для просмотра телевизионных передач (с 66% до 60%).

Еще одна важная особенность, которая характеризует поведение телеаудитории в России, – рост использования смартфонов. В марте 2018 г. 25% зрителей смотрели телеконтент на небольшом экране, а в декабре 2019 г. – уже 34%. Показатели среди пользователей Smart TV еще выше – 29% и 37% соответственно. Для некоторых зрителей смартфон стал не вторым, а первым экраном.

Для зрителей Smart TV характерна более высокая лояльность при просмотре профессионального видеоконтента. Так, каждый день его смотрят 29% пользователей Smart TV и 26% всей телеаудитории, несколько раз в неделю 47% и 44% соответственно. Коренное отличие заключается в предпочтительном использовании Smart TV для просмотра профессионального видео. Более 70% зрителей «умных» телевизоров смотрят видео именно на этом устройстве.