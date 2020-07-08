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ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G

Телеком Беспроводная связь

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила решение Combo PON Plus. Решение работает на независимых длинах волн для одновременного предоставления услуг GPON и 10G PON, а также предоставляет подключение fronthaul 5G через один порт и одно фидерное волокно. Такой подход обеспечивает быстрое и экономичное развертывание 5G для реализации широкого спектра сервисов.

В решении ZTE Combo PON Plus используется карта Combo PON Plus для подключения макро-сот 5G через платформу OLT (Optical Line Terminal). В отличие от традиционных схем прямого оптоволоконного соединения решение ZTE Combo PON Plus может полностью повторно использовать существующую сетевую инфраструктуру FTTx, такую как шасси OLT, кабельную инфраструктуру, защитные и наружные шкафы, это снизит затраты на развертывание сети и сократит время на предоставление сервиса.

Combo PON Plus – это еще одно решение, основанное на ZTE Combo PON, оно позволяет сетям плавно и экономично переходить с GPON на 10G PON. Впервые решение было представлено ZTE в 2016 г., сейчас оно широко применяется операторами.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

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