Nokia намерена ускорить вывод на рынок технологии Open RAN

Nokia объявила о готовности укрепить свое лидирующее положение в области открытых решений для мобильной связи. Для этого компания намерена резко ускорить разработку интерфейсов Open RAN (O-RAN) для продуктов семейства AirScale. Это усовершенствование системы беспроводного доступа (RAN) позволит широко распространить открытую экосистему инноваций и обеспечить надежную цепочку телекоммуникационных поставок при одновременной поддержке самой высокой производительности и безопасности.

Новые решения O-RAN, включая открытые интерфейсы, будут установлены поверх существующего программного обеспечения Nokia AirScale и смогут поддерживать столь же высокий уровень производительности, функциональности и безопасности, характерный для радиосистем Nokia. Принимая решение о разработке открытых интерфейсов для существующих решений Nokia, компания готовится к работе с сетевой архитектурой будущего, которая сможет функционировать независимо от того, выберет оператор технологию O-RAN или нет. Первый пакет функций O-RAN появится на рынке уже в текущем году. Полный набор интерфейсов O-RAN должен появиться в течение 2021 года.

Оставаясь единственным крупным поставщиком решений RAN, твердо решившим поддержать технологию O-RAN, Nokia увеличивает инвестиции в эту технологию и дает операторам, регуляторам и политическим лидерам уверенность в надежности открытых телекоммуникационных решений и цепочек поставки, независимо от факторов конкуренции и безопасности инфраструктуры 5G. Nokia уже вложила значительные средства в O-RAN и обеспечила быстрое распространение интеллектуальных контроллеров RAN Intelligent Controller (RIC) и технологии open fronthaul.

Кроме того, недавно Nokia анонсировала продукты AirScale Cloud RAN нового поколения. Поскольку решения Nokia RAN, Cloud RAN и O-RAN используют одно и тот же программное обеспечение, заказчики Nokia получают большую гибкость и свободу выбора в определении сетевой архитектуры без ущерба для сетевых функций, производительности и безопасности.

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент глобальной бизнес группы мобильных сетей, Nokia, отметил: «Nokia решительно занимает положение лидера в области строительства открытого мобильного будущего, инвестируя средства в решения Open RAN и Cloud RAN, чтобы создать мощную телекоммуникационную экосистему, способную поддерживать высокую производительность и безопасность сетей. Решение Nokia Cloud RAN лидирует на рынке и продолжает развиваться, превращаясь в полностью облачную архитектуру. У нас есть ресурсы и возможности для удовлетворения растущего спроса на эту технологию и поддержки лучшей в мире сетевой производительности и безопасности, которую может поддержать только Nokia».

Джо Мэдден (Joe Madden), главный аналитик компании Mobile Experts, сказал: «Несколько операторов уже заявили о поддержке Open RAN, поскольку эта технология обладает высокой гибкостью. О поддержке Open RAN заявляют все новые и новые операторы и поставщики альтернативных сетевых аппаратных средств. Кроме того, традиционные операторы уже используют O-RAN для разработки инновационных продуктов и их внедрения в своих сложных сетях. В результате мы наблюдаем рождение новой экосистемы, позволяющей создавать специализированные решения для множества областей применения. Nokia – единственный крупный вендор, активно создающий интерфейсы O-RAN. Таким образом, решения Nokia 5G RAN будут поддерживать будущую открытую экосистему, которая так нужна операторам».