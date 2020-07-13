Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления

Zyxel Networks, поставщик решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий для домашних пользователей и бизнеса, представила новую серию гибридных коммутаторов второго уровня GS2220. Их применение обеспечит высокую производительность сетевой инфраструктуры для бизнеса и образовательных учреждений. При этом простота и гибкость использования обусловлена поддержкой трех режимов управления: из облака Nebula, с помощью веб-интерфейса/CLI или с использованием протокола Simple Network Management Protocol (SNMP).

«Чрезвычайная ситуация из-за пандемии COVID-19 наглядно показала, насколько сегодня важны гибкие опции управления, которые можно применять при любых сценариях развития событий, – сказал Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. – Если в компании есть надежная сеть с полностью автоматизированным предоставлением ресурсов, то обслуживающие ее системные администраторы смогут легко соблюдать правила социального дистанционирования в это сложное время».

Главным преимуществом нового коммутатора с тремя режимами использования является поддержка управления из бесплатного облака Zyxel Nebula, позволяющее системному администратору с помощью одного централизованного интерфейса дистанционно и в любое время управлять своей сетью и следить за ее состоянием. Решение Nebula разработано с учетом требований современного бизнеса: существенно улучшает эффективность развертывания сетевого оборудования, его настройки и конфигурирования, а также возможности анализа состояния сети.

Zyxel Networks представила новую серию гибридных коммутаторов второго уровня GS2220

Все модели коммутаторов серии GS2220 поставляются с бесплатной лицензией Nebula Pro на один год, дающей по сравнению с базовой Nebula дополнительные возможности управления и мониторинга сети. Таким образом, у их покупателей будет достаточно времени, чтобы оценить все преимущества удаленного централизованного управления из облака в версии Pro, и полностью подготовиться к переходу на облачные технологии в будущем по мере необходимости.

Если по каким-то причинам системный администратор не использует управление из облака, то он может применять локальное управление Web/CLI, обеспечивающее детальный контроль всех настроек и все возможности доступа для чтения/записи параметров. Либо управление с помощью SNMP, при котором используется база данных Management Information Base (MIB) с информацией обо всех компонентах сети, позволяющее легко управлять развернутыми в сети устройствами разных производителей.

Спрос на коммутаторы второго уровня постоянно растет по мере внедрения конвергентных сетей, по которым передаются не только данные, но и голосовой трафик, видео, трафик систем электронной коммерции и других приложений. Для эффективного обслуживания конвергентных сетей коммутаторы второго уровня должны работать очень стабильно, поэтому Zyxel применила в GS2220 усовершенствования аппаратной части и программного обеспечения, улучшающие отказоустойчивость устройства. Также в этих коммутаторах для повышения надежности вдвое увеличена максимальное допустимое значение электростатического разряда и в четыре раза максимально допустимый скачок напряжения.

Кроме того, в коммутаторах новой нет вентилятора, либо используется вентилятор с интеллектуальным управлением поэтому они работают практически бесшумно и их можно размещать непосредственно в помещении офиса рядом с рабочими местами сотрудников. Наконец, по сравнению с другими коммутаторами, поддерживающими PoE, у коммутаторов серии GS2220 уменьшен размер корпуса и в результате они занимают меньше места в серверной стойке или на рабочем столе.

Коммутаторы серии GS2220 отличаются не только удобством управления, но и гибким использованием портов. Старшие модели серии оборудованы 44 гигабитными портами RJ45 и комбинированными гигабитными медными/оптическими портами либо двумя портами SFP. Модели серии с меньшей плотностью портов предназначены для внедрения расширенных функций управления второго уровня на уровне доступа к сети.