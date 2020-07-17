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«Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Группа «Мегафон» и «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Экспедиция начнется 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится три месяца.

Научно-исследовательское судно «Росгеологии» «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

«Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», – отметил генеральный директор - председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков.

Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

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