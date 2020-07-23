«Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры

В 2020 г. 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры – школы, фельдшерско-акушерские пункты, МВД, пожарные части – будут обеспечены высокоскоростным интернетом, что гарантирует реализацию проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» на 65% от плана по подключению учреждений округа к сети интернет, рассчитанного на период с 2019 по 2021 гг.

В соответствии с условиями государственного контракта, организации, подключение которых запланировано на 2020 г., начнут пользоваться высокоскоростным интернетом уже c 1 октября 2020 г. Скорость интернета для пользователей учреждений составит от 2 до 100 Мбит/сек, в зависимости от типа объекта и условий контракта. Для этого компания «Ростелеком» проложит 250 километров волоконно-оптических линий связи в 2020 г.

В 2019 г. «Ростелеком» обеспечил интернетом 92 социально значимых организации, проложив для этого более 50 километров оптоволокна. С начала реализации проекта оптика появилась в учреждениях Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Городских округов - Нягань, Сургут, Урай и Югорск.

«Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений программы «Цифровая экономика». Тотальное подключение округа к сети открывает путь современным возможностям, таким как создание телемедицины, дистанционного образования, удаленных библиотек, обеспечению безопасности объектов, получению государственных услуг при помощи дистанционного доступа», – сказал Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО – Югры.

Появление скоростного интернета позволит отдаленным медицинским учреждениям региона дистанционно записывать пациентов на прием, организовывать сеансы видеосвязи для врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник, в образовательных учреждениях – проводить онлайн-занятия; в органах государственной власти – для оперативного обмена документацией, работы на портале государственных услуг.