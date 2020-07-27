Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Сбербанк подключил к платежной системе оператора связи «СанСим»

Бизнес Телеком ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк запустил прием платежей в адрес оператора связи «СанСим», предоставляющего услуги SIP-телефонии как физическим лицам, так и корпоративным клиентам.

Пополнить баланс лицевого счета, в том числе за родных и близких, можно как в «Сбербанк Онлайн», так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

«Пополнить баланс телефона, оплатить дополнительные услуги телефонии от компании «СанСим» теперь можно практически моментально без дополнительных переводов денег на счета или карты, без необходимости посещать офисы банков и без комиссии», – сказал Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка.

«В рамках социального проекта #СвоихНеБросаем все предприниматели, которые подключатся к «СанСим», до конца 2020 г. смогут бесплатно подключить красивые номера и пользоваться абсолютно всеми услугами, включенными в Виртуальную АТС. Это позволит им привлечь и обслужить больше клиентов, оптимизировать рекламные бюджеты, организовать работу с каждым обращением, улучшив качество обслуживания», – сказала Лариса Данилова, директор по маркетингу и PR проекта «СанСим».

Акция #СвоихНеБросаем доступна представителям малого или среднего бизнеса из любого региона России. Подключиться к ней можно на сайте оператора связи, используя верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги» или загрузив необходимые документы на сайт.



Другие материалы рубрики

Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС

«Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года

Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Показать еще

Наука

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live