МТС получила первую 5G лицензию в России

Компания ПАО «МТС» объявляет о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 г. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей «пятого» поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, в частности:

в промышленности — машинное зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для управления оборудованием;

в сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе — инспектирование инфраструктурных объектов при помощи дронов;

в медицине — дистанционные хирургические операции и мониторинг состояния пациентов;

в ритейле — цифровые торговые залы и полноформатные биометрические системы оплаты;

в логистике — автоматизация складских операций и беспилотное управление автопогрузчиками.

Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам от 17 марта 2020 г. для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории России.