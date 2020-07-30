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МТС «ускорила» интернет на популярных курортах Алтайского края

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Компания ПАО «МТС» завершила очередной этап по модернизации сетей 3G и 4G на курортах Алтайского края. Это позволило в полтора раза увеличить скорости мобильного интернета на территории популярных курортов.

С начала 2020 г. на половине сети 3G и 4G в туристической зоне Белокуриха и Белокуриха-2 проведены работы по расширению полосы радиоканала в полтора раза. Это позволит как жителям города, так и гостям санаториев «Белокуриха», «Россия», «Аврора», «Родник Алтая», «Сибирь», «Эдем» и ряда других комфортно пользоваться соцсетями, смотреть онлайн фильмы, слушать музыку в высоком качестве, обмениваться аудио и видео сообщениями и многое другое.

В городе Яровое, где находится лечебное озеро Большое Яровое, оператор также провел модернизацию более 30 процентов сети, тем самым удвоив скорость передачи данных в сети 4G.

С 2014 г. сеть 4G от МТС доступна на территории всех санаториев, пансионатов и отелей, расположенных на территории города Белокуриха, который в регулярно входит в число лучших курортов федерального значения. На территории соседнего строящегося курорта Белокуриха-2 (расположен в десяти километрах от действующего курорта) устойчивая мобильная связь и скоростной интернет появились в 2018 г.



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