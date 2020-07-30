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Спецпроекты

ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ZTE Corporation сообщила о заключении партнерского соглашения с True Corporation Public Company Limited (True) в целях создания коммерческой сети 5G на территории Таиланда. Лицензированный тайский оператор True, располагающий 30% долей регионального рынка мобильной связи, планирует создать собственную сеть 5G с использованием продуктов и сервисов 5G RAN от ZTE.

В число продуктов, которые по условиям соглашения китайский разработчик предоставит True, войдут макростанции 5G 64TR/32TR/8TR/4TR, а также одно- и многодиапазонные комнатные модули QCell. Это современное оборудование позволит оператору создать комплексную высокопроизводительную сеть 5G с тремя частотными диапазонами 700 мГц, 2,6 гГц и 26 гГц.

Характеризуясь малым временем задержки, максимальным количеством каналов и сверхвысокой пропускной способностью, продукты 5G от ZTE помогут тайской компании оперативно повысить емкость своей беспроводной сети и качество обслуживания абонентов, благодаря чему True сможет создать лучшую по состоянию на 2020 год сеть 5G в Юго-Восточной Азии.

Начиная с 2019 года, ZTE сотрудничает с True в рамках проведения различных технических испытаний. Вместе компании-партнеры успешно выполнили верификацию многочисленных продуктов 5G, включая 64-канальные модули Massive MIMO 3,5 гГц и 2,6 гГц, а также QCell 2,6 гГц. Кроме того, ZTE и True провели верификационные испытания передовых технологий 5G, в числе которых - MU-MIMO с 16 нисходящими потоками и динамический шэринг операторских сетей 4/5G.

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