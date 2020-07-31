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«Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов

Телеком Навигация
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в ближайшее время выйдет обновление «Яндекс.Навигатора», в котором водители грузовиков смогут строить маршруты с учётом правил и ограничений, регулирующих движение грузового транспорта. Новая технология грузовой навигации также будет интегрирована в коммерческий сервис «Яндекс.Маршрутизация», который используют различные бизнесы для управления транспортом и мониторинга доставки.

В приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, а также добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс. После того, как водитель добавит параметры грузовика в настройках приложения, «Навигатор» будет строить маршруты с их учетом. На старте грузовая навигация будет доступна в Москве и области, Петербурге и Ленинградской области. Постепенно грузовая навигация появится и в остальных регионах России.

Для запуска грузовой маршрутизации изучено более 10 тысяч километров дорог в Москве и области, алгоритмы «Навигатора» научены понимать, где можно ехать на грузовике. Для сбора информации использовались снимки дорог, которые в том числе делают сами пользователи с помощью мобильного приложения «Народной карты».

В прошлом году «Навигатор» научился различать жилую зону и зону «грузового каркаса» в столице. Сейчас расширяется функциональность для профессиональных водителей грузовиков.

Грузовой каркас - это система крупных улиц в разных районах Москвы, за пределы которой грузовики не могут выезжать без специального разрешения. Каркас в Москве рассчитан на водителей автомобилей от 2,5 т до 12 т. С 1 августа 2020 года новые правила проезда грузовиков (грузовой каркас) начнут действовать во всей Москве в пределах МКАД. Все ограничения сразу учитывает «Навигатор».

На грузовую навигацию большой запрос от профессиональных водителей. По оценкам «Яндекса», в России около 6,5 млн различных грузовых автомобилей. Из них в Москве и области около 700 тыс.

Грузовая навигация будет использоваться в коммерческой маршрутизации для корпоративных клиентов логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация». Платформой уже пользуются десятки компаний с логистической составляющей, в день «Маршрутизация» обеспечивает передвижение 10 тысяч единиц коммерческого транспорта.

После добавления грузовой навигации будут совершенствоваться алгоритмы. Решение будет интересно компаниям из таких сфер бизнеса как FMCG-производители и дистрибьюторы, Retail (развоз товаров из распределительных центров в магазины за пределами городов), междугородние грузовые перевозки курьерских служб, доставка крупногабаритных товаров в сфере е-commerce.

До этого большая часть планирования маршрутов грузового транспорта, на который распространяются различные ограничения, выполнялась в ручном режиме штатными логистами компаний. С добавлением полноценной грузовой навигации получится автоматизировать этот процесс и выполнять его с помощью алгоритмов — такая оптимизация может снизить транспортные расходы до 25%.

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