РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT»

Федеральный оператор спутниковой связи АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») показал высокую динамику подключений услуги «Морской VSAT». За шесть месяцев 2020 года количество подключений выросло более чем на триста процентов по отношению ко всему 2019 году.

Генеральный директор «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев отметил: «Наиболее быстрорастущим сегментом рынка VSAT сегодня является связь на море. В настоящее время мы отмечаем повышения спроса на услуги связи у траулерного флота – за счет ввода в эксплуатацию и закладки новых судов. Не менее перспективным является рынок научно-исследовательского флота, который задействован в геологоразведке для строительства газотранспортных систем и освоении новых месторождений. В перспективе точкой роста продаж услуги «Морской VSAT» может рассматриваться туристический рынок речных судов».

РТКОММ вышел на первое место в России по количеству продаж оборудования для подключения услуги «Морской VSAT» одного из ведущих мировых производителей. Это является дополнительным показателем роста спроса на услуги связи на море.

Направление «Морской VSAT» - одно из приоритетных для бизнеса РТКОММ и активно развивается в интересах корпоративных и государственных клиентов. После подписания соглашения с итальянским спутниковым провайдером МИЛАНО ТЕЛЕПОРТ в начале 2020 года, услуга предоставляется российским оператором бесшовно по всей акватории Мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов.