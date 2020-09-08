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Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in

Телеком Мобильная связь Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу в своей розничной сети. Теперь клиенты могут сдать старый смартфон в зачет покупки нового. При этом стоимость доплаты за новое устройство можно оформить в кредит или рассрочку.

Tele2 продолжает предлагать клиентам новые продукты и сервисы. Так, оператор запустил в салонах связи и модулях продажу смартфонов по программе trade-in. Это сервис, который позволяет обменять свой старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или рассрочку.

Вместе с тем абоненты могут получить скидку от 20% до 50% в рамках акции «Комбо в салонах связи Tele2». Для того, чтобы получить скидку 50% необходимо приобрести в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорого смартфона и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции. На смартфон меньшей стоимости будет действовать скидка 50%.

Чтобы получить скидку 20% на смартфон необходимо приобрести в одном чеке 4G-смартфон, программу страхования «Комплексная защита» и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на три месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

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