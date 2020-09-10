Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, производитель продуктов и решений для сетей нового поколения, и логистическая комания Itella, завершили работы по развертыванию беспроводной сети в трех территориально-распределенных складских комплексах общей площадью более 200 тыс. квадратных метров.

Пилотная фаза была запущена на складском комплексе компании в Химках, в первом полугодии 2019 г. В 2020 г. проект масштабировался на комплексы в Крекшино и Лесном Городке.

«Сложный ландшафт, непрерывное перемещение грузов и необходимость обеспечить большую площадь покрытия с безопасным высокоскоростным доступом в сеть в режиме 24/7 – все эти требования учли на этапе проектирования и реализовали в проекте», – сказал Николай Галкин, ИТ-директор компании Itella.

За техническую реализацию отвечали инженеры компании Oberon IT. Квалификация команды в короткие сроки позволила организовать предпроектное радиообследование, провести пилотное внедрение и тиражирование готового решения на все складские комплексы Itella.

Новая беспроводная сеть построена на базе 270 точек доступа моделей Aruba IAP-305, которые обеспечивают комфортную работу пользователей и высокую скорости передачи данных.

Передовая технология Aruba Instant позволила создать сетевую инфраструктуру с расширенными функциями корпоративного класса без выделенного аппаратного контроллера.

Решение – отказоустойчиво: сеть продолжит работать даже при потере подключения к интернету в случае обрыва связи между ЦОДом и складскими комплексами. При выходе из строя точки доступа, являющейся виртуальным контроллером, данная роль перейдет на одну из оставшихся, кластер сохранит работоспособность до последней точки доступа, а встроенный функционал wIPS/IDS обнаруживает и устраняет атаки на беспроводную сеть. В качестве системы управления выбрана платформа Aruba AirWave — масштабируемое полнофункциональное решение с функцией мониторинга, контроля безопасности, аудита и инструментами устранения неполадок в режиме реального времени. Точки доступа и система управления совместимы с оборудованием других вендоров. Оборудование имеет пожизненную гарантию с постоянным доступом к обновлению ПО.

«Наша задача – помогать бизнесу больше зарабатывать. Рынок транспортно-логистических услуг - высококонкурентный. Для сохранения лидерских позиции и роста с опережением, мы выбираем лучшие, высокотехнологичные решения в своем сегменте. С введением обязательной маркировки товаров кратно возросли требования к объемам передачи данных и безопасности. Имевшееся оборудование Wi-Fi-сети не позволяло передавать такие массивы данных на высоких скоростях. Внедрение новой сети на высокотехнологичном оборудовании Aruba полностью решило задачу. Умные и инновационные ИТ решения позволяют нашему бизнесу отвечать потребностям рынка и наших клиентов, среди которых много известных фармацевтических брендов с мировым именем», – сказал Николай Галкин, ИТ-директор компании Itella.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Itella и уверены, что дальнейшее развитие сети на решениях Aruba принесет новые конкурентные преимущества и, как следствие, новые возможности для роста и развития их бизнеса», – отметила Екатерина Пряникова, руководитель департамента сетевых решений Aruba в России.