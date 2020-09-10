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Клиенты Microsoft получат скидки и бесплатный доступ к некоторым опциям Teams

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Microsoft представила своим клиентам возможность получить бесплатный доступ к функции голосовых вызовов без доступа в интернет, а также специальные предложения на приложения Microsoft Teams.

За последние шесть месяцев 2020 г. организации со всего мира перевели большую часть работы в онлайн-формат. Это касается как небольших встреч внутри компании, так и крупных собраний и конференций. Появление гибридных рабочих мест создает необходимость в расширении возможностей онлайн-конференций. Для этого важно, чтобы пользователи, у которых нет надежного доступа к интернету, могли присоединиться к собраниям в Teams. Это можно сделать через голосовой вызов по телефону, используя Audio Conferencing. А организаторы крупномасштабных мероприятий могут использовать надстройку Advanced Communications, которая дает доступ к дополнительным функциям, обеспечивает необходимую инфраструктуру и административный контроль для проведения больших конференций на профессиональном уровне.

Чтобы клиенты Microsoft могли эффективно использовать возможности Teams и экономить, компания объявила о нескольких промо-предложениях: бесплатный доступ к Audio Conferencing с сегодняшнего дня до 31 января 2021 г. для участников программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement, а с 1 октября до 31 марта 2021 г. – для клиентов компании, приобретающих продукты Microsoft через CSP-партнеров или онлайн. Лимит для звонков из собраний Teams на каждого пользователя составляет 900 минут в месяц; скидка 35% на Advanced Communications с сегодняшнего дня для участников программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement, а до конца года предложение будет доступно для клиентов компании, приобретающих продукты Microsoft через партнеров или онлайн; поддержка FastTrack и специальные предложения для пользователей Skype for Business для плавного перехода на Teams с экономией средств.



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