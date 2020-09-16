Nokia обновила когнитивное ПО для самоорганизующихся сетей

Nokia анонсировала обновленное когнитивное программное обеспечение для самоорганизующихся сетей (Self-Organizing Network), которое предоставит операторам связи возможности автоматизации сетей 5G, минимизации участия человека и повышения операционной эффективности.

Обновленное программное обеспечение Nokia для сетей SON ликвидирует традиционную операторскую консоль и заменяет ее на объектно-ориентированную информационную панель (dashboard), позволяющую решать проблемы в режиме реального времени и повышать производительность труда. Эта информационная панель позволяет всем заинтересованным лицам – от руководства компании до маркетологов и инженеров – легко видеть, как в сетях SON решаются их задачи.

В ходе проекта, нацеленного на доказательство этой концепции у одного из ведущих североамериканских операторов, новое когнитивное программное обеспечение Nokia для автоматизации сетей SON увеличило операционную эффективность на 80%.

Используя концепции машинного обучения, такие как кластеризация, классификация и обучение с подкреплением, программное обеспечение Nokia управляет работой стандартных и адаптированных модулей и дает возможность автоматически обнаруживать, классифицировать и решать сетевые проблемы и использовать полученную информацию для дальнейшего совершенствования своей работы. В этом состоит главное отличие программного обеспечения Nokia от конкурирующих решений. В результате резко сокращаются объемы ручной работы и облегчаются сложные задачи технического анализа, которые приходится решать тем, кто не пользуется когнитивными решениями Nokia.

Помимо этого, сквозное наблюдение за рабочим процессом и учет целей в сетях SON позволяют компании Nokia впервые в отрасли оптимизировать работу сетей в соответствии с конечными целями оператора.

Когнитивные функции дают возможность обновлять программное обеспечение автоматически, без участия оператора, которому не нужно вручную отправлять запросы на апгрейд. При этом программное решение Nokia является программируемым. Для этого используется комплект разработчика (Software Development Kit) и открытые интерфейсы API, что позволяет еще более повысить быстродействие и гибкость данного решения.

Когнитивное программное обеспечение Nokia для сетей SON имеет функцию управления сетевыми сегментами, независимую от решений конкретных вендоров. Эта функция автоматизирует управление жизненным циклом беспроводных ресурсов и оптимизирует их использование. С помощью машинного обучения и автоматизации программное решение Nokia для сетей SON может оптимизировать каждый сетевой сегмент в отдельности, обеспечивая тем самым более высокую доступность и качество сетей.

Стефан Терал (Stéphane Téral), главный аналитик LightCounting Market Research, сказал: «Это объявление означает, что Nokia полным ходом реализует стратегию полномасштабной самонастраиваемости, самоорганизации и самовосстановления сетей. Когнитивное программное обеспечение Nokia для сетей SON понимает состояние сети и имеет все возможности (с помощью машинного обучения и автоматизации) для быстрого устранения проблем и внесения необходимых изменений с минимальным участием человека. Эти возможности крайне востребованы именно сейчас, когда мы начинаем работать с весьма сложными сетями 5G».

Брайан Макканн (Brian McCann), директор по решениям Nokia Software, сказал: «Когнитивное обновление нашего решения для сетей SON резко снижает потребность в ручной работе и техническом опыте при оптимизации беспроводных сетей. Оно позволяет нам выполнить свои обещания и предложить более эффективные и безошибочные процессы, которые безусловно повысят качество и надежность сетей. Этот весьма своевременный продукт укрепляет лидирующее положение Nokia в области программных инноваций».