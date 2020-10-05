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«Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока

Телеком Контент Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение компании «Вымпелком») завершила работы в рамках реализации проекта по соединению городов Дальнего Востока с крупнейшей точкой обмена интернет-трафиком в Японии. Благодаря этому у клиентов «Билайна» увеличится скорость доступа к популярным зарубежным интернет-ресурсам.

Дирекция по работе с операторами связи и роумингу при поддержке коллег из технического блока реализовали масштабный проект: обеспечили сеть передачи данных «Билайна» в восточной части страны собственным каналом связи пропускной способностью 10 Гбит/с, организованным по маршруту Хабаровск – Токио.

Достигнутые договоренности с партнерами и владельцами интернет-ресурсов позволили подключить напрямую к организованному каналу самые востребованные и чувствительные к времени доступа интернет-сервисы.

Новая схема маршрутизации обеспечит более быстрое интернет-соединение абонентов «Билайна» (как физических лиц, так и бизнес-структур, и клиентов-операторов) с азиатскими ресурсами и международными интернет-сервисами (игровыми и видеостриминговыми, торговыми и онлайн-площадками и пр.), которые представлены на площадке обмена трафиком в Японии. Это более 200 поставщиков контента, среди которых сети Akamai, Amazon, Valve, Huawei, Netflix и другие. Новый уровень комфорта будет доступен для любителей игр CS GO, DOTA 2, PUBG, GTA5, Battlefield 5, Call of Duty, Fortnite, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six и др. Корпоративных клиентов порадуют быстрые обновления бизнес-приложений, антивирусов и ускоренная загрузка веб-страниц.

Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу компании «Вымпелком», сказал: «Интернет-ресурсы, расположенные в Японии, пользуются у наших клиентов стабильным спросом. Объем трафика небольшой по меркам «Билайна», но востребован и у мобильных абонентов, и у пользователей домашнего интернета, и у бизнес-клиентов. Связывая Дальний Восток с Японией напрямую, мы предоставляем нашим клиентам качественный доступ к востребованным интернет-ресурсам, сокращая время прохождения пакетов информации до Японии в 12 раз. Уже сейчас загрузка канала достигла 70% и продолжает расти – мы видим, что качественные услуги пользуются стабильным спросом».

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