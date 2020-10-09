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НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки

Бизнес Финансовые результаты Телеком ИТ в госсекторе Техника

Компания «Национальные технологии» (НТ) концерна «Автоматика» стала лидером среди компаний радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» по росту выручки по итогам 2019 г. В 2019 г. НТ поставила системы хранения данных (СХД) «Купол» на сумму порядка 7,6 млрд руб. на площадки более 11 операторов связи. Рост выручки от реализации продукции увеличился на 325% по сравнению с 2018 г.

НТ осуществляет создание, поставку и сопровождение отечественной продукции в области информационно-коммуникационных технологий для реализации государственных задач.

В 2020 г. НТ представила новую линейку оборудования вычислительной техники «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех видов в составе государственных информационных систем или в качестве самостоятельного объекта информационно-телекоммуникационной инфраструктуры заказчиков.

В линейку серверов входят две модификации «Нацтех.Х-С2» и «Нацтех.Х-С3», которые способны в широких пределах масштабировать подсистему хранения вместе с ростом задач заказчика. Решение имеет сертифицированные блоки питания по программе 80PLUS Platinum (при нагрузке 20% уровень энергоэффективности достигает 90%), которые обеспечивают электропитание серверов и экономят расходы на электроснабжение и охлаждение ЦОДа.

Линейка «Нацтех» создана с учетом опыта построения отечественной СХД «Купол», широко используемой для хранения данных в составе большинства интегрированных решений СОРМ при реализации требований 374-ФЗ «Яровой – Озерова».

«Продукция НТ концерна «Автоматика» – это высокотехнологичные отечественные решения, позволяющие осуществлять работу с большими и быстрорастущими объемами данных. Эти решения не уступают продукции ведущих международных компаний и способствуют реализации программы импортозамещения. В 2020 г. «Национальные технологии» продолжают успешную работу по новым поставкам и сопровождению поставленной ранее продукции. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и связанное с этим снижение покупательной способности, «Национальные технологии» за счет расширения рынков сбыта и выпуска новых видов продукции планируют достигнуть основных целевых показателей на 2020 г. Помимо коммерческой деятельности, компания «Национальные технологии» продолжает работу по локализации производства компонентов своей продукции на территории России и активно участвует в продвижении интересов всей отрасли отечественной вычислительной техники, в частности, в рамках АНО «Консорциум «Вычислительная техника», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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