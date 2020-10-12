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ООО «Тенет» и ПАО «МТС» запустили в эксплуатацию семейство базовых станций RBS-100

ПО Софт Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь

Компанией ООО «ТЕНЕТ» вместе с ПАО «МТС» 21 сентября 2020 года была введена в эксплуатацию в тестовом режиме базовая станция семейства RBS-100. Это первое оборудование мобильной связи, построенное полностью на программном обеспечении российских разработчиков.

Особенности

Семейство базовых станций RBS-100 с технологией связи LTE FDD MIMO 2x2 предназначено для эксплуатации в коммерческих сетях операторов мобильной связи. Оборудование построено на технологии SDR и совместимо со стандартом LTE R8.

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ООО «Тенет» и ПАО «МТС» запустили в эксплуатацию семейство базовых станций RBS-100

Базовые станции выполнены в пылевлагозащищенном корпусе (степень защиты – IP65). Фактически используются полосы 5, 10, 15 и 20 МГц. Оборудование может использоваться в большинстве регионов России – температура эксплуатации составляет -40…+40 C.

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Базовая станция семейства RBS-100

Структурно решение на основе RBS-100 состоит из:

  • выносного блока DU со всеми необходимыми интерфейсами, предназначенного за функционирования канала связи;
  • внутреннего интерфейса Z1, требуемого для реализации протоколов S1-C и S1-U между основным и выносным блоками;
  • основного блока CU (программного обеспечения с поддержкой до 32 выносных блоков), необходимого для взаимодействия с ядром оператора EPC.

В настоящее время реализованы все основные функции для эксплуатации в тестовом режиме – CS-FallBack to GERAN, HandOver, DRX, ANR и др. В ноябре 2020 года планируется реализация MIMO 4x4, QAM 256. Сертификация в соответствии с планом проекта – декабрь 2020 года.

Цели реализации проекта

Основная цель создания семейства базовых станций eNodeB RBS-100 – предоставление операторам сотовой связи больше возможностей для оказания качественных услуг абонентам. С помощью внедрение решения, построенного на российском программном обеспечении, а в перспективе – и на аппаратной части собственного производства, удастся:

  • уменьшить затраты операторов мобильной связи на монтаж, обслуживание и ремонт базовых станций;
  • повысить безопасность передачи данных в сотовых сетях;
  • предложить другим странам привлекательное по цене и качеству телекоммуникационное оборудование российского производства.

В настоящее время некоторые из абонентов ПАО «МТС» подключаются к базовым станциям RBS-100. Качество связи остается на столь же высоком уровне, поэтому для абонентов переход остается незамеченным. Зато специалисты оператора проводят всестороннее тестирование уникального решения.



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