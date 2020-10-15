Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена

«Сбер» объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов «Салют. Стоимость устройства составит 3490 руб. До конца октября SberBox мож»но приобрести по специальной цене 2990 руб. в фирменном интернет-магазине, на популярных маркетплейсах AliExpress, Ozon, Wildberries, «Беру» и у сетевых ритейл-партнёров (DNS, «М.Видео», «Связной» и «Ситилинк»), а также заказать в части офисов Сбербанка.

Кроме того, в рамках подписки SberBox Prime пользователи получат пакет Okko «Оптимум» на два года, а медиаприставку SberBox — в подарок. Оплатить подписку можно как единовременным платежом за 6490 руб., так и равными платежами за 349 руб. в месяц.

С помощью SberBox можно смотреть фильмы и видео в интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи благодаря виртуальным ассистентам семейства «Салют». Например, ассистент поможет записаться в салон красоты или поликлинику и заказать еду к просмотру фильма, включит нужный телеканал, ответит на вопросы и покажет пошаговый видеорецепт.

Для просмотра фильмов и сериалов в SberBox интегрирован мультимедийный сервис Okko. Пользователям доступны последние кинопремьеры и классика мирового кинематографа, сериалы и концерты, а также детский контент в рамках выбранной подписки. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: пользователи могут приобрести понравившиеся товары или сувениры с символикой любимого фильма в онлайн-магазинах партнёров (OZON, Lamoda и др.).

При подключении медиаприставка открывает доступ к 185 телеканалам от сервиса «Смотрёшка», 20 из них остаются бесплатными всегда. Этот тип контента доступен сразу «из коробки» — достаточно только Wi-Fi-подключения.

Насладиться музыкальным контентом можно через «Сберзвук» — стриминговый аудиосервис, который подбирает музыку к каждому моменту жизни. Некоторые композиции поддерживают функцию «Подпевай» с выводом слов песни на экран телевизора и их переводом с иностранных языков.

В SberBox есть большой выбор игр: головоломки, таймкиллеры, аркады и спортивные симуляторы. Играми можно управлять с помощью пульта или виртуального геймпада, доступного в приложении «Сберсалют». В комплекте есть мобильные джойстики, которые крепятся на смартфон для более точного управления.

Константин Круглов, CEO SberDevices, сказал: «Старт продаж SberBox — важное событие для нашей команды, ведь теперь наша экосистема «Сбер» производит не только услуги, но и девайсы, причём одни из лучших на рынке по техническим характеристикам. Но, пожалуй, главная особенность SberBox — это даже не умные технологии «под капотом», а простота использования. Интуитивное управление — в том числе голосовое, ведь SberBox понимает естественный язык, — позволяет очень быстро разобраться в устройстве. А невероятное разнообразие видео, музыки и игр, доступ к которым открывает приставка, превращает любой телевизор в мультимедийный центр развлечений для всей семьи».

Внутри SberBox — производительный чипсет Amlogic S905Y2, он оснащён 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Медиаплеер поддерживает современные стандарты воспроизведения контента: UltraHD 4К и Dolby Digital Plus.

Приставка управляется голосом или с помощью пульта — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. Благодаря виртуальному ассистенту больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актёру, режиссёру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.