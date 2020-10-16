Nokia будет производить базовые станции Smart Node на базе платформы Qualcomm 5G RAN

Nokia сообщила, что будет производить свои универсальные базовые станции линейки Smart Node на основе чипсетов Qualcomm Technologies. Базовые станции Smart Node на основе платформы Qualcomm 5G RAN предназначены для организации 5G-покрытия внутри жилых и производственных помещений. Новые станции 5G Smart Node пополнили портфолио малых сот Nokia для сетей 5G, куда входят радиоблоки AirScale Micro Remote Radio Head и AirScale Indoor Radio, которые используются в коммерческих сетях для наращивания 5G-покрытия и емкости многими операторами во всем мире. Поставки новой базовой станции ожидаются в первом квартале 2021 г.

Сотрудничая с Qualcomm Technologies, Nokia реализует технологию 5G-радиодоступа в компактных, экономичных базовых станциях Nokia Smart Node, предназначенных для развертывания небольших 5G-сетей внутри помещений. Применение инноваций Qualcomm Technologies в аппаратуре Nokia даст возможность существенно снизить стоимость развертывания 5G-сетей и уменьшить габариты устройств, что позволит упростить вхождение в мир 5G.

Nokia 5G Smart Node на базе платформы Qualcomm 5G RAN — маломощная базовая станция с гибкими вариантами установки. С ее помощью операторы легко смогут уплотнить сети 5G и удовлетворить требования к покрытию внутри помещений. Станции 5G Smart Nodes монтируются просто и быстро. Их применение удешевляет развертывание 5G-сетей в жилых домах, малых офисах и на предприятиях.

80% сеансов мобильной связи инициируются внутри помещений, и основное применение мобильные устройства находят дома и малом бизнесе. Поэтому высокое качество 5G-покрытия внутри помещений становится обязательным. Из-за потерь при распространении радиоволн не все сигналы 5G (особенно с широкой полосой пропускания) способны проникать сквозь стены зданий. И тогда идеальным вариантом для организации покрытия дома и в малом офисе становится 5G Smart Node. Если ключевым фактором является совокупная стоимость владения, то 5G Smart Node обеспечит надежную передачу голоса, данных и сервисов в сети 5G с минимальными издержками. К тому же для ее установки нет необходимости вызывать специалиста.

Модульная конструкция решения Smart Node отличается гибкостью и простотой перехода от 4G к 5G. Конструкция безопасна и может крепиться на столах, потолках и стенах. Применение программируемого модема для малых сот Qualcomm FSM100xx позволяет упростить переход к будущим стандартам и спецификациям мобильных сетей. Поддержка такой функциональности узкополосного IoT как низкое энергопотребление, широкое покрытие, аварийные телефонные службы, локальная обработка запросов (local break out) и уровень информационной безопасности телеком-класса помогают операторам удовлетворять потребности в связи внутри помещений, избегая высокой сложности и стоимости развертывания макросетей.

Портфолио малых сот Nokia для жилого сектора и малых и средних предприятий удовлетворяет всем требованиям потребителей и бизнеса. Сотрудничество с Qualcomm Technologies безусловно расширяет зону покрытия 5G. Низкая стоимость 5G Smart Node достигнута благодаря оптимизированной комплексной архитектуре, обеспечивающей самое разнообразное применение.

Дурга Маллади (Durga Malladi), старший вице-президент Qualcomm Technologies и генеральный менеджер подразделения 4G/5G, сказал: «Мы рады сотрудничать с Nokia, чтобы расширить применение наших передовых инноваций в области 5G-сетей радиодоступа. Гибкость и низкая цена базовых станций 5G Smart Node, ставшие результатом тесного взаимодействия с Nokia, помогут ускорить внедрение 5G в жилом и бизнес-секторах».

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент подразделения мобильных сетей Nokia, сказал: «Мы гордимся возможностью применить чипсеты Qualcomm Technologies в наших решениях 5G Smart Node. Нам принадлежит немало инноваций в области малых сот 5G, и сотрудничество с Qualcomm Technologies подтверждает нашу миссию — открыть всем дорогу в мир 5G-связи. Мы надеемся на продолжение работы с Qualcomm Technologies в авангарде строителей 5G».