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Promwad разработал ТВ-платформу для видеоконференций и совместного просмотра видео

ПО Софт Телеком ТВ и радио Техника

В белорусском дизайн-центре электроники Promwad разработано решение для видеоконференций на базе ТВ-приставок и Smart TV. Новая платформа позволяет организовать совместный просмотр фильмов и спортивных передач, подключить к стримингу экспертов и лидеров мнений, «позвонить» с ТВ-приставки друзьям или коллегам. Эта функция интегрируется в основной контент телеком-провайдеров и работает без подключения Zoom, Skype и других аналогичных сервисов.

В основе разработки лежит VideoCamera SDK, которая встраивается в пользовательский интерфейс цифровой приставки и поддерживает модули аппаратного ускорения крупнейших поставщиков чипов, таких как Broadcom, Amlogic, HiSilicon, Realtek и Allwinner. Программная часть решения разработана на базе компонентов с открытым кодом: Video4Linux, Gstreamer, OpenGL.

Сейчас в сегменте приложений для ТВ-приставок подобные решения занимают лишь малую долю рынка: это Skype для ТВ, TrueConf и Google Meet, которые работают только на Android TV.

«В период второй волны COVID-19 мы наблюдаем рост рынка OTT. Ужесточается конкуренция за аудиторию, также большой сегмент фанатов массового спорта переключается на онлайн-просмотры. В таких условиях услуга интерактивного просмотра видео поможет провайдерам цифрового ТВ привлечь дополнительную аудиторию и составить конкуренцию интернет-сервисам», – отметил Иван Кутень, совладелец и технический директор Promwad.

Сейчас новая разработка для видеоконференций доступна для ТВ-приставок на базе Android и RDK. В планах – реализация поддержки ОС Windows и MacOS.

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