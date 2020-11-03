Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Tele2, оператор мобильной связи, расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Услуга действует в Санкт-Петербурге и в части районов Ленинградской области.

Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси». Услуга действует в Петербурге, Выборге, Всеволожске, Гатчине, Кингисеппе, Красном селе, Пушкине и в Сосновом бору, в районах Колпино, Кудрово и Парголово. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту достаточно указать этот способ доставки на сайте интернет-магазина.

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту займет не более двух часов. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. При доставке карт соблюдаются правила санитарной безопасности. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.