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Nexign заменит систему биллинга в Ucell

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Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (BSS) и решений интернета вещей (IoT), сообщила о заключении договора о замене биллинговой системы c крупнейшим оператором Узбекистана – компанией Ucell. Контракт предусматривает консультационные услуги, внедрение и техническую поддержку платформы Nexign Converged BSS.

Ucell – крупнейший оператор сотовой связи стандартов GSM и UMTS в Узбекистане. Абонентами оператора на данный момент являются порядка 8 млн человек, а сети 2G, 3G и 4G обеспечивают покрытие до 100%, 75% и 50% населенных пунктов соответственно.

Существующему BSS-решению оператора становилось все труднее справляться с новыми задачами. Большое количество локальных доработок и временных решений, а также закрытая архитектура биллинговой системы усложняли процесс ее развития и поддержки. В результате ООО “Coscom” (Торговая марка Ucell) приняло решение о смене имеющейся BSS-платформы и выбрало в качестве нового поставщика Nexign.

«Nexign уже выполнила ряд успешных проектов в Узбекистане, и мы рады, что можем применить свой опыт и знание локального рынка для развития BSS-платформы Ucell, – отметил Игорь Горьков, генеральный директор компании Nexign. – Я уверен, что внедрение Nexign Converged BSS поможет оператору справиться с задачами, которые ставит перед телекоммуникационными компаниями развивающийся рынок».

Новая платформа обеспечит гармонизацию и комплексное сопровождение всех ключевых бизнес-процессов Ucell. Nexign Converged BSS позволит оператору связи снизить операционные расходы и увеличить выручку за счет быстрого вывода на рынок конкурентоспособных продуктов и сервисов.

На этапе подготовки к внедрению в сжатые сроки был реализован пилотный проект для демонстрации возможностей нового решения. Объединенная команда Nexign и Ucell развернула тестовую зону, подключила ее к ядру сети, обеспечила полное функционирование и запустила 100 абонентов, для которых были успешно реализованы ключевые бизнес-процессы.

Сейчас компании приступили к внедрению новой BSS-системы.

Завершение проекта планируется на вторую половину 2021 г.

«Ucell постоянно работает над качеством своих услуг, чтобы обеспечить пользователям высочайший уровень клиентского опыта, – сказал Нодирхон Захидов, заместитель генерального директора Ucell по техническим вопросам. – Мы нашли в лице Nexign надежного партнера. Несмотря на то, что работа над проектом ведется в условиях пандемии, поставки осуществляются в плановом режиме».

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