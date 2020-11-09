TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров

TP-Link представила новую программную платформу для интернет-провайдеров под названием Agile, которая включает в себя инструменты Agile ACS (сервер автоконфигурации TR-069) и Agile Config (сервис для базовой кастомизации абонентских устройств).

Agile ACS представляет собой сервер TR-069, предназначенный для удаленного изменения настроек, диагностики и обновления абонентского оборудования. Сервер автоконфигурации позволит провайдерам снижать издержки в ежедневной работе, сокращать число выездов специалистов к абонентам, а также повышать эффективность оказания технической поддержки по телефону.

Сервис Agile ACS является бесплатным и поддерживает управление до 100 тыс. устройств (версия, не требующая регистрации, поддерживает до 1000 устройств). Особенности решения – доступ к данным о загруженности процессора, удаленное групповое обновление прошивки и изменение интервала информирования. Более того, сервис предлагает индивидуальную настройку через меню и поддерживает спецификацию TR-181.

Agile Config – это сервис для пакетной настройки абонентских устройств под требования провайдерской сети. Он позволяет изменять заводские настройки роутеров, чтобы в случае их полного сброса, они могли автоматически определяться и продолжать работу в сети провайдера. Функция позволяет отказаться от ручной настройки каждого роутера и «клонировать» заданные настройки на множество устройств. Для использования Agile Config достаточно подготовить компьютер и коммутатор, установить ПО Agile Config, создать файлы конфигурации с настройками провайдера и импортировать их. Далее произойдет автоматическое пакетное обновление устройств.

Решения Agile ACS и Agile Config поддерживает текущую линейку провайдерских устройств TP-Link.