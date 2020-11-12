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«Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР

Телеком

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») предоставил многоканальные номера 8-800 отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. Теперь позвонить на горячую линию отделения одного из 51 городов страны можно бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов.

Интеллектуальный номер 8-800 поможет фонду расширить каналы связи с контактными центрами и улучшить качество и скорость обработки входящих обращений в территориальные подразделения.

Для подключения к единому номеру «Билайн Бизнес» проанализировал текущие схемы организации связи в отделениях и подобрал решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

На данный момент услуга доступна в 51 региональном представительстве Пенсионного фонда России. Каждому из них «Билайн Бизнес» присвоил уникальные абонентские номера (национальный префикс, код доступа к услуге «Бесплатный вызов» и индекс оператора сотовой связи едины для всех представительств). Для того, чтобы позвонить в региональное отделение, необходимо набрать общий номер 8-800-6000, а затем 3 уникальные цифры города. Например, для Москвы номер будет выглядеть следующим образом: 8-800-6000-000.

«Введенные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, привели к увеличению обращений граждан в государственные учреждения. Коснулось это и Пенсионного фонда России: после объявления мер господдержки контактные центры были перегружены. Чтобы распределить звонки между персоналом и вывести качество работы call-центров на новый уровень, мы предоставили ПФР единый федеральный номер. Многоканальная связь дополнила процесс оформления пенсий, пособий и социальных выплат в упрощенном порядке и обеспечила быстрое соединение со специалистами вне зависимости от загруженности линии. Уверен, новую возможность по достоинству оценят как граждане, так и сотрудники ПФР», — отметил Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками «ВымпелКом».



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