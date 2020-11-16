«Билайн» представил бесплатный безлимитный мобильный интернет в московском метро

«Билайн» сообщил о старте специального предложения для своих клиентов в Москве – теперь мобильный интернет в московском метро бесплатный и безлимитный. Подключение к акции автоматическое и не требует никаких дополнительных действий от клиентов.

Безлимитный и бесплатный интернет предоставит возможность абонентам компании оценить новый уровень качества связи в московском метро. На сегодняшний день мобильная связь стала быстрее и стабильнее на 179 из 218 подземных станций и на большей части прилегающих к ним тоннелей. В планах компании до конца текущего года обеспечить непрерывную связь на всех станциях, тоннелях и переходах.

Для того, чтобы улучшить покрытие мобильной связью внутри метрополитена, «Билайн» уже построил почти 900 новых базовых станций. В результате средние скорости мобильного интернета «Билайн» выросли до 16,5 Мбит/с, а максимальные могут достигать 100 Мбит/с. Их достаточно для того, чтобы загружать фильмы или постить контент в соцсетях. В ежедневном режиме ведется мониторинг и оптимизация сети для дальнейшего улучшения качества связи и доступности мобильных сервисов в московском метро.

По данным «Билайн.Аналитика», количество абонентов «Билайн» - активных пользователей 4G в метро выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Только в сентябре 2020 года абоненты «Билайн» использовали в 2 раза больше мобильного интернета во время поездок, чем в прошлом году. А среднемесячный трафик на одного абонента увеличился на 132%.

Дмитрий Машин, директор Московского региона, отметил: «Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы стремимся предоставить доступный и непрерывный сервис на всем пути их следования по городу в течение дня. Метро – ключевая транспортная инфраструктура города, и ежедневно им пользуются миллионы москвичей. Чтобы они могли полноценно использовать свой смартфон в дороге, мы в рекордные для компании сроки обеспечили устойчивое покрытие 4G на большинстве станций и тоннелей. Безлимитный трафик поможет каждому клиенту по достоинству оценить новое качество связи и лично проверить нашу работу».