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МТС выиграла тендер на обслуживание Смольного

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МТС объявила о победе в аукционе на оказание услуг связи для государственных нужд Санкт-Петербурга.

В 2021-2022 гг. МТС обеспечит мобильной связью, подключением к сети защищенной передачи данных и цифровыми сервисами администрацию губернатора Санкт-Петербурга, комитеты Смольного, районные администрации, государственные учреждения, агентства и инспекции. Всего в рамках контракта абонентами МТС останутся более 7 тыс. государственных служащих.

«Мы наращиваем свои позиции на бизнес-рынке Петербурга: связью и инновационными сервисами МТС пользуются органы государственной власти и крупнейшие предприятия города. Мы рады продолжению сотрудничества с таким знаковым для нас клиентом как администрация Санкт-Петербурга. МТС выигрывает тендер уже второй год подряд, что говорит о том, что компания полностью соответствует повышенным требованиям к качеству и стоимости услуг и уровню клиентского сервиса, которые предъявляются в государственном секторе», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг, высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход и полный пакет инновационных продуктов.

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