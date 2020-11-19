Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке

Cavli Wireless, производитель модулей сотовой связи для IoT-устройств (устройств интернета вещей), станет поставлять свои изделия для корпоративных заказчиков по всему миру уже подключенными к LTE-M сети Orange Business Services. Это комплексное предложение Cavli, получившее название Hubble99, дает возможность клиентам избежать капитальных затрат на приобретение модулей подключения к интернету вещей за счет тарифной модели ежемесячной подписки. А благодаря поддержке специализированного стандарта связи LTE-M IoT-устройства экономнее расходуют энергию, что продлевает срок их работы без подзарядки.

Это открывает новые возможности для внедрения инноваций в проектах умных городов, здравоохранении, а также в применениях промышленного интернета вещей, например, мониторинге критически важных активов и управлении парком транспортных средств. Среди первых продуктов на базе LTE-M, разработанных клиентами, которым Cavli поставил новые модули — умные часы для рабочих промышленных предприятий. Часы отслеживают показатели здоровья, передают важную информацию и фиксируют результаты наблюдения в журналах охраны труда. Кроме того, радиус действия сети LTE-M от Orange позволяет подключенным устройствам работать в любом месте, например, под землей, в гараже или туннеле, что позволяет применять модули для отслеживания перемещения активов, умных машин и мотоциклов в реальном времени.

Благодаря сотрудничеству с Orange у Cavli есть доступ к LTE-M сетям в Европе и Северной Америке. В течение ближайших 12 месяцев около 200 тыс. устройств будут подключены к платформе компании Cavli Hubble посредством сети Orange LTE-M, которая позволяет свободно перемещаться между разными регионами без проблем со связью и с увеличением времени автономной работы подключенных устройств.

LTE-M — эволюция 4G-связи, это один из вариантов энергоэффективной технологии глобальной сети (LPWAN), которая подходит для сценариев применения интернета вещей, где требуется передавать небольшие объемы данных. Она позволяет увеличить покрытие для подключения большего числа устройств и одновременно снизить энергопотребление. Кроме того, она обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с другими технологиями семейства LPWAN.

«IoT-устройства становятся по-настоящему мобильными с LTE-M. Устройства могут без проблем перемещаться по разным регионам, открывая новые возможности, которые оставались бы недоступными в условиях 3G или 4G связи. LTE-M — лучшее решение с низким энергопотреблением для отслеживания активов. Orange — пионер в области развертывания LTE-M сетей в Европе, у компании лучший охват за счет роуминга», — сказал Джон Мэтью (John Mathew), главный технологический архитектор Cavli Wireless.

«LTE-M — ключ к превращению промышленного IoT в реальность, с движением в сторону 5G. Вместе с Cavli Wireless мы ищем способы использовать LTE-M для создания инноваций в области интернета вещей. Ммы рассчитываем, что это поможет бизнесу создавать новые сервисы, улучшать качество или повышать доступность уже оказываемых услуг, и таким образом находить новые источники дохода», — отметил Роб Уилкок (Rob Willcock), президент Orange Business Services в Северной и Южной Америке.

Orange строит комплексную LTE-M сеть с поддержкой IoT и проводит полевые испытания по всей Европе, включая умные коммунальные предприятия, умные города, системы управления зданиями. Orange — один из первых операторов связи, предоставляющих IoT-роуминг для глобальных корпоративных клиентов. Компания развернула LTE-М сеть, заключив соглашения о роуминге с крупнейшими операторами в шести странах. Кроме того, еще в 12 странах проводятся испытания новой сети.