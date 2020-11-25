Фармацевтическая компания «Кьези Фармасьютикалс» разместила данные в облаке «Билайн Бизнес»

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») расширяет свое сотрудничество с российским филиалом международной фармацевтической компанией «Кьези Фармасьютикалс» (группа компаний «Кьези»). Билайн предоставил ресурсы для размещения информационных систем клиента с персональными данными в защищенном контуре услуги BeeCLOUD, аттестованном в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

С 2006 г. «Билайн Бизнес» является провайдером услуг фиксированной и мобильной связи для «Кьези Фармасьютикалс». Ранее компания уже начала использовать облачное хранилище BeeCLOUD разместив в облаке приложение собственной разработки для работы региональных сотрудников. В дальнейшем сотрудничество было расширено за счет дополнительной услуги «Облако 152ФЗ» со вторым уровнем защищенности персональных данных в отказоустойчивой облачной среде «Билайн Бизнес» на базе гипервизора VMWARE ESXi, а интегрированность платформы BeeCLOUD и опорной сети MEN Билайн обеспечила высокоскоростное резервированное подключение к сервису и возможность использования гибридных решений, объединяющих физическое оборудование и сеть клиента с облаком BeeCLOUD в единую инфраструктуру. В кратчайшие сроки был развернут пул ресурсов в защищенном контуре облака, развернуты сертифицированные средства защиты виртуальных машин и подготовлен поэтапный план миграции. Перенос информационных систем был проведен в течение одного месяца без остановки критичных сервисов клиента. Это позволило «Кьези Фармасьютикалс» хранить персональные данные в аттестованной среде на территории Российской Федерации и получать сервисы от «Билайн Бизнес» в виде комплексного решения с единой сервисной поддержкой.

Оперативная миграция информационных систем без остановки критичных сервисов, реализованная командой «Билайн Бизнес», помогла «Кьези Фармасьютикалс» решить сложные задачи, стоящие перед ИТ в кратчайшие сроки. На конец IV квартала 2020 г. запланировано расширение данного объема в части предоставления клиенту выделенного хранилища данных в облаке для долговременного хранения его файловых архивов.

«Кьези Фармасьютикалс» — наш давний партнер, и мы высоко ценим доверие к предоставляемым «Билайн Бизнес» решениям. Облачная платформа BeeCLOUD гарантирует клиентам безопасность размещаемых данных, а сертифицированные специалисты компании обеспечивают оперативную поддержку в любых нестандартных ситуациях», — сказал Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса «ВымпелКом».

«Компания «ВымпелКом» является нашим провайдеров телекомуникационных услуг более 15 лет. За это время наш бизнес вырос, и «ВымпелКом» всегда соответствовал нашим потребностям. Это проект не стал исключением, «ВымпелКом» выполнил работы на высоком профессиональном уровне и за короткий период времени. Мы и дальше будем расширять наше сотрудничество, так как «ВымплеКом» предлагает всегда актуальные услуги на телекоммуникационном рынке», — заключил Павел Карасев, ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс».