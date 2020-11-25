«Ланит» и Huawei будут вместе продвигать телеком-решения

«Ланит» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве в сфере телекоммуникаций. Документ подписали вице-президент «Ланит» Борис Бородянский и вице-президент Huawei в Евразии, президент бизнес-группы по работе с операторами Чжао Лэй.

Стороны договорились, что будут выводить на российский рынок интегрированные решения на базе собственных продуктов, совместно продвигать разработки Huawei для операторов связи и корпоративных заказчиков. ИТ-компании займутся локализацией продуктов и решений Huawei в соответствии с требованиями регулирующих органов России. Документ подразумевает, что стороны примут участие в действующих госпрограммах, например, «Цифровая экономика». Компании могут расширить сферы прописанного в соглашении сотрудничества и продолжить развивать направления продаж ИТ-решений для операторов связи и корпоративных заказчиков.

«Ланит» и Huawei договорились создать рабочую группу для реализации соглашения.

Филипп Генс, президент группы компаний «Ланит», сказал: «В последний год мы активно инвестируем в создание экспертизы в телекоме и продолжим дальше развивать это направление. Пандемия усилила digital-тренды, и даже те люди, которые были далеки от «цифрового мира», очень быстро освоили онлайн-сервисы. Очевидно, что в долгосрочной перспективе телеком как их главный поставщик еще больше укрепит свои позиции. Мы рады сотрудничать с игроками рынка и лидирующими производителями ИТ-решений для отрасли, чтобы вместе создавать хорошую технологическую базу для развития удобных и качественных сервисов».

Борис Бородянский, вице-президент «Ланит» по работе с телеком-отраслью, сказал: «Huawei является ключевым производителем решений для операторов связи, задающим тренды телекоммуникационных технологий в мире. Во многом благодаря усилиям Huawei по созданию современных операторских сетей мир оказался готов к переходу в онлайн во время пандемии. Уверен, что вместе с Huawei мы сможем внести большой вклад в развитие отечественных операторов и создать мощную локальную команду для скорейшего внедрения передовых технологий».

Чжао Лэй, вице-президент Huawei в Евразии, президент бизнес-группы по работе с операторами, сказал: «Для продвижения на российском рынке мы выбрали крупнейшую группу ИТ-компаний с наиболее широким спектром бизнес-направлений – «Ланит». Мы уже проверили надежность дистрибуции и убедились в высоком качестве ее работы, а теперь будем развивать сотрудничество в области решений для корпоративного сегмента».