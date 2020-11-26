Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ

«Транстелеком», федеральный провайдер цифровых сервисов, подключил в 2020 г. бесплатный беспроводной доступ в интернет в бизнес-залах нового формата восьми крупнейших железнодорожных вокзалов страны.

Выделенный доступ для посетителей бизнес-залов организован на Ленинградском и Павелецком вокзалах Москвы, Московском вокзале Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Петрозаводска, Сочи, Нижнего Новгорода, Иваново и Волгограда. Выделенная пропускная способность каналов позволяет обеспечить доступ в интернет на высокой скорости, независимо от интенсивности потребления сервиса другими посетителями вокзальных комплексов за пределами бизнес-залов.

Проект РЖД и компании «Транстелеком» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 г. За это время более двухсот железнодорожных вокзалов, станций и остановочных пунктов были обеспечены беспроводным доступом в интернет. Услуга пользуется большой популярностью: так, в III квартале 2020 г. пассажиры скачали 337 ТБ трафика, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Обеспечение доступа в интернет на высокой скорости на территории вокзальных комплексов проводится с целью повышения качества обслуживания и создания еще более комфортных условий для наших пассажиров и посетителей», – отметили в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

«За пятилетнюю историю развития сервиса, Wi-Fi от ТТК на вокзалах стал привычным и удобным способом для пассажиров оставаться на связи и с пользой проводить время. Мы видим постоянный рост популярности этой услуги и уверены, что новый сервис для бизнес-залов будет хорошо встречен клиентами», – сказал Сергей Обидовский, руководитель Департамента федеральных проектов ТТК.

Другие материалы рубрики

Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

Россияне нашли бесплатную замену смартфонам

Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Техноблог

Смартфон и закон: нужно ли возвращать найденный гаджет и куда?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче